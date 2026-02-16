Foto: Valsts policija
Vīrietis ir pazudis jau kopš februāra sākuma: policija meklē Alekseju Beļajevu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1977. gadā dzimušo Alekseju Beļajevu.
Vīrietis kopš šā gada februāra sākuma neatrodas savā dzīvesvietā Rīgā, Andreja Saharova ielā.
Pazīmes: augums 175 cm, kalsns, īsiem sirmiem matiem un sirmu bārdu. Bija ģērbies zilā džemperī un zilās džinsa biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.