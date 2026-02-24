Vai esi viņu redzējis? Policija meklē šo vīrieti
foto: Valsts policija
112

Vai esi viņu redzējis? Policija meklē šo vīrieti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē, meklē attēlā redzamo vīrieti.

Vai esi viņu redzējis? Policija meklē šo vīrieti...

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu vīrieša personības un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicina informēt Valsts policiju, zvanot 64603557 vai 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.

foto: Valsts policija

Tāpat aicina atsaukties attēlā redzamo personu.

foto: Valsts policija

Tēmas

RēzekneLatgaleValsts policija112

Citi šobrīd lasa