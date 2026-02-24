112
Šodien 15:27
Vai esi viņu redzējis? Policija meklē šo vīrieti
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē, meklē attēlā redzamo vīrieti.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu vīrieša personības un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicina informēt Valsts policiju, zvanot 64603557 vai 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
Tāpat aicina atsaukties attēlā redzamo personu.