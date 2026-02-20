Foto Valsts policija
Šodien 14:15
Policija lūdz palīdzību Horvātijā pazudušā Genadija Antoņenko meklēšanā
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā 1960. gadā dzimušā Genadija Antoņenko meklēšanā, kura atrašanās vieta nav zināma kopš šā gada 12. februāra.
Vīrieša pēdējā zināmā atrašanās vieta ir Horvātijā, Krapinas-Zagorjes apgabalā. Pazudušais vīrietis pārvietojās ar automašīnu "Audi A5", kurai ir Vācijas valsts reģistrācijas numurzīme "ACF/88".
Valsts policija aicina aplūkot G. Antoņenko fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanot pa tālruņa numuru 112.