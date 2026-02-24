Glābšanas darbu dēļ satiksme ir ierobežota.
Šodien 20:53
Uz šosejas pie Rēzeknes aizdegusies kravas automašīna ar šķeldu, notikuma vietā strādā glābēji
Otrdien vakarā uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne (A12), netālu no Rēzeknes, aizdegusies kravas automašīna un dzēšanas darbu dēļ ir ierobežota satiksme, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi", atsaucoties uz Valsts policiju.
Negadījums noticis Rēzeknes šosejas 96. kilometrā jeb starp Spundžāniem un Greivuļiem, netālu no tilta pār Rēzekni.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, plkst. 19.35 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Audriņu pagastu, kur bija aizdegusies kravas automašīnas riepa un puspiekabe sešu kvadrātmetru platībā. Puspiekabē pārvadāta šķelda.
Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā.