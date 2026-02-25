Stājas spēkā ceļojumu konsultantei Ivanovai piespriestais sods par tūrisma braucienu organizēšanu uz Krievijas anektēto Krimu
Augstākajai tiesai (AT) atstājot negrozītu apgabaltiesas spriedumu, stājies spēkā ceļojumu konsultantei Eleonorai Ivanovai piespriestais 100 stundu sabiedriskais darbs par sankciju pārkāpšanu un tūrisma braucienu organizēšanu uz Krimu, aģentūra LETA noskaidroja AT.
AT skaidro, ka kasācijas sūdzībā ietvertie argumenti nav pamatoti. Pretēji sūdzībā teiktajam, apgabaltiesa ir izvērtējusi veiktā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskumu un secinājusi, ka tas veikts likumīgi, nav provocējis apsūdzēto un tā rezultātā iegūtās ziņas ir izmantojamas kā pierādījumi.
AT arī norādīja, ka Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem normatīvajiem aktiem, tostarp sankciju regulējumam, ir vispārsaistošs spēks, un to nezināšana neatbrīvo no atbildības.
Par nepamatotu atzīts arī arguments, ka apsūdzētā tikai pildīja darba devēja rīkojumu.
AT noraida apgalvojumu, ka noziedzīgais nodarījums ir atzīstams par nepabeigtu, uzsverot, ka apsūdzētajai bija vienots nodoms attiecībā uz vairākām savstarpēji saistītām un jau pabeigtām darbībām - tūrisma braucieniem, nevis tikai attiecībā uz konkrēto ceļojumu, tādēļ minētās darbības veido vienu noziedzīgu nodarījumu, kas kopumā kvalificējams kā pabeigts.
Jau ziņots, ka pirmās instances tiesa Ivanovu attaisnoja, bet apgabaltiesa nolēma spriedumu atcelt un atzīt viņu par vainīgu, sodot ar 100 stundu sabiedrisko darbu.
Savukārt viņas pārstāvētajam uzņēmumam SIA "My Best Choice Tour- MBC Tour" (iepriekš "Mkbc Tour") piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis - naudas sods 15 minimālo mēnešalgu jeb 10 500 eiro apmērā.
Ivanova vainu viņai inkriminētajā noziegumā - sankciju pārkāpšanā - neatzīst.
Sieviete ir apsūdzēta pēc Krimināllikuma 84. panta pirmās daļas, kas nosaka atbildību par starptautisko organizāciju un Latvijas noteikto sankciju pārkāpšanu. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.
Šis kriminālprocess tika sākts par Eiropas Savienības (ES) Padomes regulā noteiktā aizlieguma sniegt pakalpojumus, kuri tieši saistīti ar tūrisma darbībām Krimā un Sevastopolē, pārkāpumu.
Valsts drošības dienesta (VDD) izmeklētājs uzskata, ka ir savākti pietiekami pierādījumi, lai sāktu kriminālvajāšanu pret vienu fizisku personu par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kas regulē ES un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā vai kas nosaka un regulē Latvijas nacionālo sankciju darbību.
2014. gada 18. decembrī ES Padome pieņēma regulu par ierobežojumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju, paredzot, ka ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kas tieši saistīti ar tūrisma darbībām Krimā un Sevastopolē.
VDD 2015. gada 17. jūnijā veica kratīšanu kādā uzņēmumā, kas sniedza ar tūrisma darbībām Krimā un Sevastopolē saistītus pakalpojumus. Tiesas sankcionētas kratīšanas veiktas divos uzņēmuma objektos Rīgā, Marijas ielā 7 un Dzirnavu ielā 57, kas saistīti ar Latvijā reģistrētu juridisku personu. Kā toreiz pārliecinājās aģentūra LETA, Marijas ielā 7 atradās tūrisma uzņēmuma SIA "Mkbc Tour" birojs. Šai firmai birojs bija arī Dzirnavu ielā 57, liecināja "Firmas.lv" informācija.
"Mkbc Tour" ceļojumu konsultante Ivanova aģentūrai LETA toreiz teica, ka uz Krimu tika pārdoti ceļojumi maijā un jūnijā četriem cilvēkiem. Viņa sacīja, ka tūrisma uzņēmums nebija informēts par to, ka šādus ceļojumus veikt nav atļauts.
"Mkbc Tour" reģistrēta 2008. gadā, bet 2023. gadā nomainīja nosaukumu uz "My Best Choice Tour- MBC Tour".