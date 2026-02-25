Sofija Prošina triumfē Eiropas junioru čempionātā paukošanā ar špagu
Latvijas sportiste Sofija Prošina trešdien Gruzijā Eiropas junioru čempionātā paukošanā izcīnīja zelta godalgu sacensībās ar špagu. Prošina otrdien apakšgrupā uzvarēja piecās no sešām cīnām un pirms izslēgšanas cīņām tika izsēta ar desmito numuru.
Latviete no pirmās kārtas bija brīva un pēc četrām uzvarām sasniedza pusfinālu. Cīņā par iekļūšanu finālā viņa ar 15:7 uzvarēja igaunieti Jūliju Trinovu, bet finālā ar 15:13 bija pārāka pār ukrainieti Annu Maksimenko, kļūstot par Eiropas junioru čempioni.
Savukārt sacensībās ar floreti Polīna Kozlova izslēgšanas spēlēs no pirmās kārtas bija brīva, taču astotdaļfinālā ar 10:15 zaudēja sacensību favorītei krievietei Irinai Zorinai un ieņēma 16. vietu.
Vēl Eva Alvīne Ormane ierindojās 36. pozīcijā, bet Liene Ābele un Beatrise Briede izcīnīja 83. un 84. vietu.
Savukārt sacensībās ar floreti vīriešu konkurencē Jēkabs Ozoliņš bija brīvs no pirmās kārtas un zaudēja otrajā, bet Vladislavs Sviridenkovs piekāpās pirmajā kārtā, latviešiem ierindojoties attiecīgi 43. un 65. pozīcijā. Markuss Zdors un Reinis Ābele, kuri neiekļuva "play-off", noslēdza sacensības dalītā 78. un dalītā 93. vietā.
Vīriešu konkurencē sacensībās ar špagu izslēgšanas cīņās iekļuva Daniils Zamkovojs, kurš aizcīnījās līdz trešajai kārtai un kopvērtējuma ieņēma 30. vietu. Gļebs Dacjuks un Edgars Savickis nesasniedza "play-off" un ierindojās attiecīgi 104. un 109. pozīcijā.
Piektdien un sestdien paredzētas komandu sacensības. Eiropas junioru čempionāts paukošanā noslēgsies sestdien.