Šodien 14:31
Naktī daudzviet veidosies migla
Trešdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā gaidāma migla, prognozē sinoptiķi.
Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Vietām piekrastē migla saglabāsies arī dienas laikā, valsts lielākajā daļā spīdēs saule.
Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +1..-4 grādiem, pēcpusdienā gaiss iesils līdz +7..+12 grādiem, bet dažviet piekrastē temperatūra nepārsniegs +3 grādus.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējama migla, dienas gaitā uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu noslīdēs līdz aptuveni nulle grādiem, pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +8 grādiem, pie jūras saglabāsies vēsāks laiks.