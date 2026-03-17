FDD nav iesaistīts: kļuvis zināms, kas un kāpēc apturēja sakarus Maskavā
Ekonomists Širjajevs nosaucis iemeslu, kāpēc Krievijas galvaspilsētas iedzīvotājiem tika atslēgts internets.
Kremļa bažas par Krievijas augstākās vadības drošību varētu būt bijis iemesls interneta ierobežojumiem Maskavā, norāda ekonomists Vjačeslavs Širjajevs. Viņš uzskata, ka lēmumu ieviest masu komunikācijas bloķēšanu, visticamāk, sankcionēja Federālais apsardzes dienests (FSO), kas ir atbildīgs par prezidenta drošību, nevis Krievijas Federālais drošības dienests (FDD), kā iepriekš tika uzskatīts.
Viņš uzskata, ka galvenie šī radikālā lēmuma ierosinātāji varētu būt bijuši notikumi Irānā, konkrēti ziņojumi, ka Izraēlas izlūkdienesti ieguva piekļuvi videonovērošanas sistēmām Teherānā, kas noveda pie vietējā līdera Ali Hameneji slepkavības.
Širjajevs norāda, ka Kremlis baidās no līdzīgām ievainojamībām savās sakaru un novērošanas sistēmās. Viņš uzskata, ka Krievijas varas iestādes pašlaik pārskata kameras un digitālo novērošanu Maskavā, baidoties, ka tās varētu tikt izmantotas, lai izsekotu Vladimira Putina un viņa autokolonnu pārvietošanos.
Ekonomists atzīmēja arī to, ka tik stingrus sakaru ierobežojumus galvaspilsētā varēja noteikt tikai spēki, kas ir tieši atbildīgi par valsts vadītāja aizsardzību. Vienlaikus eksperts sliecas uzskatīt, ka šajā posmā Krievijas speciālisti nezina, ko darīt ar identificētajām ievainojamībām.