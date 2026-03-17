Pēc aresta policisti Endrū Mauntbatenam-Vindzoram esot piešķīruši īpašu iesauku
Bijušais princis Endrū Mauntbatens-Vindzors tika arestēts savā 66. dzimšanas dienā, un tiek apgalvots, ka policisti viņam šajā nozīmīgajā dienā, kuru viņš pavadīja policijas iecirknī 11 stundas, piešķīruši īpašu apzīmējumu.
Kāds avots apgalvo, ka pagājušajā mēnesī aizturēšanas laikā Endrū tika dēvēts par “Aizturēto A”, lai policija it kā izvairītos no iespējamām apsūdzībām par labvēlīgu attieksmi pret bijušo hercogu.
Viņš tika arestēts savās mājās Vūdfarmā, privātajā Sandringemas īpašumā, pēc tam, kad neapzīmētas Temzas ielejas policijas automašīnas viņa 66. dzimšanas dienas agrā rītā — 19. februārī — iebrauca teritorijā.
Avots laikrakstam “The Sun” sacīja: “Nu tas gan noliek visu savās vietās, vai ne? No prinča, hercoga, grāfa, barona, bruņinieka — visiem tiem smalkajiem tituliem — pēkšņi kļūt par “Aizturēto A”. Droši vien kādā brīdī viņam jau šķita briesmīgi būt vienkārši parastu “Endrū”. Diez vai viņš domāja, ka viss var kļūt vēl sliktāk.”
Endrū arests bija kulminācija mēnešiem ilgām spekulācijām par viņa attiecībām ar pedofīlijas skandālā iesaistīto Džefriju Epstīnu. Bijušais princis ir konsekventi un stingri noliedzis jebkādu pārkāpumu.
Temzas ielejas policija ziņoja, ka tā pārbauda apsūdzības, ka bijušais princis saskaņā ar nesen publiskotajiem dokumentiem ir nodevis konfidenciālus valdības dokumentus amerikāņu finansistam Džefrijam Epstīnam.