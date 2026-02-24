Leģendārās Ukrainas aizstāvju frāzes “Krievu karakuģi, ej d***!” autora Latvijas robežsargiem dāvātais karogs
Robežsardzes muzejā Rēzeknē goda vietā izstādīts karogs ar Čūskas salas fotoattēlu un slavenā teiciena "Ruskij vojenij korabļ idi ...! " ...
Saukļa “Krievu karakuģi, ej d***!” autors uzdāvina Latvijas Robežsardzes muzejam unikālu karogu. Tas apskatāms Rēzeknē. FOTO
Visā pasaulē pirms teju četriem gadiem izskanējušā ukraiņu aizstāvju saukļa: “Krievu karakuģi, ej d***! ”autors, Ukrainas robežsargs Arturs Kurbasovs Latvijas Robežsardzei dāvinājis karogu ar savu autogrāfu, kas nu goda vietā skatāms Robežsardzes muzejā Rēzeknē. Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ceturtajā gadadienā Jauns.lv ielūkojas muzeja krājumā.
Krievijas Jūras spēku Melnās jūras flotes flagmanis, raķešu kreiseris "Moskva" nogrima 2022. gada 14. aprīlī, kad 2022. gada 13. aprīlī tam trāpīja divas pretkuģu raķetes R-360, kas tika palaistas no Ukrainas Jūras spēku raķešu sistēmas RK-360MC "Neptun". Pēc trieciena uz kuģa klāja izcēlās ugunsgrēks. Šo informāciju vēlāk apstiprināja ASV Aizsardzības departaments, bet Krievija paziņoja, ka kuģis nogrima vētrainā jūrā pēc tam, kad ugunsgrēka rezultātā eksplodēja munīcija.
Krievijas varenības nogrimšana
Kreiseris bija lielākais Krievijas karakuģis, kas nogrimis kara laikā kopš Otrā pasaules kara beigām. Krievija toreiz paziņoja, ka evakuēti 396 apkalpes locekļi, no kuriem viens jūrnieks gājis bojā un 27 pazuduši bez vēsts, taču nav apstiprinātu ziņu par vēl vairākiem cietušajiem. Vismaz 17 no pazudušajiem apkalpes locekļiem okupētās Sevastopoles tiesa vēlāk pasludināja par mirušiem.
Šo kuģi kopā ar Krievijas patruļkuģi "Vasily Bykov" izmantoja pret Ukrainas bruņotajiem spēkiem uzbrukuma laikā Zmijnijas (Čūsku) salai. "Moskva" pa radio sazinājās ar salas garnizonu un pieprasīja padoties, saņemot no garnizona slaveno atbildi: "Krievu karakuģi, ej d***!". Pēc tam ar Čūsku salu tika zaudēti visi kontakti, un Ukrainas spēku garnizons trīspadsmit cilvēku sastāvā tika sagūstīts.
Sākumā frāzes "Krievu karakuģi, ej d***!" ("Русский военный корабль, иди на х…!") autorība netika atklāta, jo tās autors nokļuva gūstā, un to piedēvēja viņa komandierim Romanam Hribovam, lai nekaitētu gūstā nokļuvušā ukraiņu robežsarga, radiolokācijas tehniķa Artura Kurbasova dzīvībai, bet pēc viņa atbrīvošana informācija tika precizēta.
Karogs dzīvības cenā
Valsts robežsardzes koledžas Rekrutēšanas un robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa Jauns.lv pastāstīja: “Kopš 2023.gada Valsts robežsardzes koledžas vēsturiskajā ekspozīcijā (Robežsardzes muzejā) ir iekārtota izstāde, kas veltīta Ukrainai Republikai un tās cīņai par valsts nesadalāmību. Tās ietvaros Valsts robežsardze no Ukrainas Robežsardzes dienesta ir saņēmusi vairākus kaujas suvenīrus (karogi, izšauto lādiņu čaulītes ar Ukrainas simboliku un citus).
Viens no tiem ir karogs ar Čūskas salas fotoattēlu un slavenā teiciena "Ruskij vojenij korabļ idi .... " autora - Ukrainas robežsarga Artura Kurbasova autogrāfu, ko 2024. gada 6. novembrī, Rēzeknē Valsts robežsardzes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgi īstenotās X starptautiskā zinātniski praktiskā konferences „Robežu drošība un pārvaldība" laikā Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta Bohdana Hmeļnicka vārdā nosauktās Nacionālās akadēmijas rektors ģenerālmajors Oleksandrs Luckis pasniedza Valsts robežsardzes priekšniekam ģenerālim Guntim Pujātam. Šis karogs ir neatņemama izstādes daļa un simbolisks atgādinājums par brīvības trauslumu un tautas apņēmību to sargāt arī par savas dzīvības cenu.”
Ukrainas pastam iesūtītās skices: “Krievu karakuģi, ej nah*j!”
Ukrainas pasts “Ukrpošta” savos sociālajos tīklos rīkoja aptauju-konkursu, kurā visi interesenti varēja balsot par piemērotāko pirmās karastāvokļa markas “(“Krievu karakuģi, ...
Līdzās šim karogam ekspozīcijā ir vēl viens karogs - izstādes pirmais eksponāts bija tieši Latvijas Republikas karogs, ko 2022. gadā vairāk kā astoņus mēnešus, visu Ukrainas pilsētas Hersonas okupācijas laiku, pie sevis bija slēpis Ukrainas pilsonis Volodymyr Makuha. 2023. gadā 3. maijā Volodymyr Mahuka uzrunāja savu draugu no Latvijas, robežsardzes veterānu, kas ieteica šo karogu nodot Valsts robežsardzes koledžai Robežsardzes muzeja krājuma papildināšanai.
Ukrainas pasts prezentē Ukrainas brīvības cīnītāju frāzi “Krievu karakuģi, ej dirs*!”
Ukrainas pasts (“Укрпошта”/“Ukrpošta”) pagājušajā nedēļā apgrozībā laidis pastmarku, kas uzreiz, neskatoties uz miljons lielo tirāžu, jau kļuvusi par filatēlijas retumu ...