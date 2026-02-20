Valkas novadā reidā uz A3 atklāj narkotisko vielu glabāšanu un vairākus satiksmes pārkāpumus
Aizvadītajā trešdienā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde pārrobežu patrulēšanā Valkas novadā, uz autoceļa A3, veica masveida transportlīdzekļu un personu pārbaudi. Reida laikā tika pārbaudītas 300 vieglās un 11 kravas automašīnas, kā arī deviņi autobusi, kopumā aptverot 487 personas. Pārbaudēs konstatēti 17 administratīvie pārkāpumi, galvenokārt ceļu satiksmē. Tāpat uzsākts viens kriminālprocess par narkotisko vielu glabāšanu.
2026. gada 18. februārī Valsts policija Vidzemes reģiona pārvalde Valkas novadā, uz autoceļa A3 (118. kilometrā), īstenoja pārrobežu patrulēšanu, kuras laikā tika veikta masveida transportlīdzekļu un personu pārbaude. Pasākuma mērķis bija stiprināt satiksmes drošību, kontrolēt narkotisko un akcizēto preču apriti, kā arī uzraudzīt migrācijas prasību ievērošanu.
Reida laikā tika pārbaudītas 300 vieglās automašīnas un 11 kravas transportlīdzekļi, kā arī deviņi autobusi. Kopumā pārbaudītas 487 personas, tostarp 108 autobusu pasažieri. Pārbaudēs iesaistījās 11 Valsts policijas amatpersonas, seši Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieki, sešas Valsts robežsardzes amatpersonas, divi Igaunijas kolēģi, kā arī trīs dienesta suņi.
Pārbaudes laikā konstatēti 17 administratīvie pārkāpumi un uzsākts viens kriminālprocess narkotisko vielu aprites jomā. Kriminālprocess sākts pret kādu transportlīdzekļa vadītāju par aptuveni divu gramu augu izcelsmes vielas, iespējams, marihuānas, glabāšanu. Tāpat trīs gadījumos konstatēta narkotisko vielu neatļauta lietošana un neliela apmēra glabāšana, bet viens vadītājs pie stūres bija, iespējams, narkotisko vielu ietekmē.
Ceļu satiksmes jomā lielākā daļa pārkāpumu bija saistīti ar transportlīdzekļu tehnisko stāvokli - septiņos gadījumos konstatēts neatbilstošs riepu protektora dziļums. Fiksēti arī gadījumi, kad vadītājs pie stūres lietojis mobilo tālruni, nav lietojis drošības jostu, nav varējis uzrādīt vadītāja apliecību vai transportlīdzeklis nav bijis reģistrēts noteiktajā kārtībā. Četrām automašīnām tehniskā apskate tika anulēta uz vienu mēnesi.
Reida laikā konstatēts arī viens migrācijas jomas pārkāpums un viens gadījums par akcizēto preču neatļautu glabāšanu- atrastas deviņas cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes marķējuma.
Tāpat pārbaudēs identificētas astoņi trešo valstu pilsoņi. Viena persona nebija aizpildījusi informāciju par iebraukšanu Latvijā VANIS sistēmā, un tai uzdots šo pienākumu izpildīt.
Valsts policija uzsver, ka šādas pārrobežu kontroles tiek īstenotas regulāri, lai stiprinātu drošību reģionā un veicinātu starpinstitucionālo sadarbību.