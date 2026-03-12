Siguldā uz laiku slēdz Depo futbola laukumu
Depo futbola laukuma (Depo iela 3, Sigulda) pieeja uz laiku ir slēgta, lai laikapstākļu un paaugstinātā mitruma dēļ pasargātu jutīgo dabīgā zāliena segumu no bojājumiem.

Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, ierobežojums noteikts, lai saudzētu dabīgās zāliena segumu, kas laikapstākļu ietekmē un paaugstinātā mitruma dēļ šobrīd ir īpaši jutīgs pret bojājumiem.

Pavasara periodā, kad augsne ir pārmitrināta, intensīva laukuma izmantošana var būtiski bojāt zāliena segumu un pasliktināt tā kvalitāti visai sezonai. Tāpēc uz laiku pieņemts lēmums futbola laukumu neizmantot, līdz seguma stāvoklis būs piemērots drošai un kvalitatīvai lietošanai.

Iedzīvotājus, sportistus un sporta entuziastus aicina būt saprotošiem un šajā laikā izmantot citus futbola laukumus.

