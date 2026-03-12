Popzvaigzne Billija Ailiša gatavojas savai kino debijai
Tiek ziņots, ka dziedātāja Billija Ailiša ir nopietnu pārrunu stadijā, lai piedzīvotu savu debiju uz lielā ekrāna gaidāmajā Silvijas Plātas klasiskā romāna “Stikla zvans” ekranizācijā.
24 gadus vecajai dziedātājai varētu tikt uzticēta sarežģīta 19 gadus vecās Bostonas studentes Esteres Grīnvudas loma. Pēc tam, kad viņa 1953. gadā iegūst prestižu praksi Ņujorkā, viņas klīniskā depresija noved pie pašnāvības mēģinājuma un nonākšanas slimnīcā.
Šī loma Ailišai nav pārāk tāla, jo viņa vienmēr ir atklāti runājusi par savu ilgstošo cīņu ar depresiju, trauksmi un paškaitējumu.
Kompānija “Focus Features” ir tuvu tam, lai noslēgtu vienošanos par filmas izplatīšanu ASV, savukārt scenāriju rakstīs un filmu režisēs “Oskaru” ieguvusī scenāriste Sāra Pollija, kas būs bijušās bērnu zvaigznes piektā pilnmetrāžas režija.
Jau ilgu laiku tiek uzskatīts, ka “Stikla zvans” ir daļēji autobiogrāfisks stāsts, jo Plāta 1953. gadā ieguva praksi žurnālā “Mademoiselle”, vēlāk kļuva par pacienti prestižajā “McLean Hospital” un 30 gadu vecumā izdarīja pašnāvību.
Pēc nāves Pulicera balvas laureāte savu vienīgo romānu publicēja 1963. gadā ar pseidonīmu Viktorija Lukasa, savukārt viņas īstais vārds šim literārajam darbam starptautiski tika pievienots tikai 1966. gadā, bet ASV — 1971. gadā.
Iepriekš 2007. gadā ar “Stikla zvana” ekranizāciju bija saistīta Džūlija Stailsa, bet 2016. gadā Kirstenas Danstas iecerētajā filmā galveno lomu bija paredzēts spēlēt Dakotai Fanningai, taču neviens no šiem projektiem tā arī netika īstenots.