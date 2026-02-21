Šis vīriešu vārds Latvijā bija līderis - tagad tā popularitāte strauji krīt
Latvijā šā gada sākumā izplatītākais vīriešu vārds joprojām bija Jānis, tomēr šī vārda popularitāte sešarpus gadu laikā samazinājusies par 12,6%, liecina Pilsonības migrācijas un lietu pārvaldes publiskotā informācija.
Šā gada 1. janvārī Latvijā bija reģistrēti 43 623 Jāņi, bet 2019. gada 1. jūlijā viņu skaits bija par vairākiem tūkstošiem lielāks - 49 941.
Vienlaikus sarūk arī citu izplatītāko vīriešu vārdu popularitāte. Proti, ja šā gada 1. janvārī Latvijā bija 31 483 Aleksandri, tad 2019. gada 1. jūlijā šāds vārds bija 34 678 Latvijas iedzīvotājiem.
Sarūk arī Sergeja vārda popularitāte. Tas jau vairākus gadus ir trešais izplatītākais vīriešu vārds, bet, ja 2019. gada vidū Latvijā bija 22 527 iedzīvotāji ar šādu vārdu, tad šā gada sākumā vairs tikai 20 413.
Vienlaikus populārāko sieviešu top trijnieks pēdējo sešarpus gadu laikā ir nedaudz mainījies. Šā gada 1. janvārī Latvijā bija reģistrētas 20 304 Jeļenas, 20 092 Tatjanas un 19 665 Annas.
Savukārt 2019. gada 1. jūlijā populārākais sieviešu vārds Latvijā bija Anna ar 21 970 reģistrētām šāda vārda nēsātājām, sekoja 21 879 Tatjanas un 21 660 Jeļenas.