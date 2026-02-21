Aizvadīta Ķekavas pilsētas apkaimes iedzīvotāju kopsapulce; sākas iedzīvotāju padomes vēlēšanas
18. februārī notika Ķekavas pilsētas apkaimes iedzīvotāju kopsapulce, kuras gaitā tika sāktas arī iedzīvotāju padomes vēlēšanas.
Pēc kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Ķekavas pilsētas apkaimes iedzīvotāju padomei saņemti 9 pieteikumi — pietiekami, lai pārietu nākamajā posmā un rīkotu vēlēšanas. Kopsapulcē kandidāti uz iedzīvotāju padomes locekļu amatiem varēja iepazīstināt ar sevi un savām iecerēm, savukārt iedzīvotāji — uzdot jautājumus. Ikvienam dalībniekam izsniedza balsošanas zīmi ar kandidātu sarakstu, un vēlētāji atzīmēja sev simpātiskos pretendentus, ievelkot pluszīmi.
Aicinām balsot par vienu no deviņiem kandidātiem: Uģis Valciņš; Raimonds Brencis; Eduards Bortiņš; Mārtiņš Paukšēns; Diāna Reinholce; Mārtiņš Zinkevičs; Gatis Līcis; Edijs Ramiņš; Anita Freiberga. Tie, kuri nekopsa pulcē nepiedalījās un līdz ar to arī vēlēšanās, var nobalsot par iedzīvotāju padomes kandidātiem:
-
tiešsaistē vietnē balso.kekava.lv no 18. līdz 24. februārim (līdz plkst. 23.59);
-
klātienē klientu apkalpošanas centros darba laikā Ķekavā, Baldonē un Baložos no 18. līdz 24. februārim (ieskaitot).
Vēlēšanās var piedalīties tās fiziskās personas, kuras:
-
sasniegušas 16 gadu vecumu;
-
ir Latvijas Republikas pilsoņi vai Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet reģistrēti Fizisko personu reģistrā;
-
deklarējušās vai kurām pieder īpašums attiecīgajā apkaimē.
Līdz 4. martam ievēlēto iedzīvotāju padomes locekļu saraksts tiks publicēts Ķekavas novada pašvaldības vietnē kekava.lv.