Pēc šķiršanās no Žizeles Bundhenas viņš atkal gatavs attiecībām. Kas ir Toma Breidija jaunā draudzene?
Bijušā amerikāņu futbola spēlētāja Toma Bredija un interneta personības Aliksas Ērlas vieglais romāns pāraudzis nozīmīgās attiecībās, jo slavenais sportists “nav no tiem, kas sāktu attiecības ar kuru katru”.
Sākotnēji tika uzskatīts, ka 48 gadus vecais amerikāņu futbolists cenšas distancēties no baumām par viņa romānu ar 25 gadus veco interneta zvaigzni. Taču tagad kļuvis zināms, ka pēc 2022. gadā šķirtās laulības ar brazīliešu supermodeli Žizeli Bundhenu viņš visbeidzot ir gatavs veidot jaunas attiecības.
Pēc pāra kopīgi apmeklētās “Super Bowl” finālspēles kāds pietuvināts avots dalījies ar informāciju, ka Breidijs ir nopietni ieinteresēts bijušajā "Dejo ar zvaigzni” dalībniecē, jo viņš ir “ļoti izvēlīgs”, “mērķtiecīgs”, “perfekcionists,” kurš “neiesaistās attiecībās, ar ko pagadās,” informē izdevums “Page Six”.
Baumas par bijušā Jaunanglijas "Patriots" spēlētāja un influenceres romānu pirmo reizi parādījās pēc kopīgi atzīmētajām Jaungada svinībām Sentbārtas salā, kad abi attiecību esamību veikli noliedza.
Taču internetā sāka izplatīties brīvdienu ceļojuma video, kuros nepārprotami redzams, ka pāris flirtē viens ar otru. Vēlāk Aliksa Ērla dalījās sociālajos medijos, ka piedzīvojusi "labāko ceļojumu dzīvē". Savukārt “Super Bowl” nedēļas nogalē Bredijs un Ērla bija devušies uz Sanfrancisko, kur visu nakti ballējās kopā un pēc tam, rokās sadevušies, apmeklēja finālspēli stadionā.
Toms Bredijs ir šķīries jau vairākus gadus, bet Ērla tikai 2025. gada nogalē beigusi attiecības ar savu draugu Brekstonu Beriosu.
Ērla ir dzimusi Ņūdžersijā, ASV. Viņa popularitāti iemantoja Maiami universitātes gados, kad studēja mārketingu. Tīmeklī viņa veido saturu par skaistumkopšanu, dzīvesstilu, naktsdzīvi un sniedz “interneta lielās māsas” padomus, kas pasniegti pietiekami brīvi, lai šķistu īsti, turklāt ar pietiekamu regularitāti, lai cilvēki pie viņas satura atgrieztos. Vietnē “Instagram” viņai ir 5,5 miljoni sekotāju, bet platformā “TikTok” – 8,3 miljoni.