Kļūdains manevrs uz Liepājas šosejas: vai sadursmi izraisījušais autovadītājs mēģināja bēgt?
Ar tiesas lēmumu apcietināts trešdien Apšupes krustojumā avāriju izraisījušais kravas auto vadītājs - Indijas pilsonis, apstiprināja Valsts policija (VP). Kļūdains manevrs mainījis dzīvi vairākiem avārijā iesaistītajiem, tostarp pašam braucējam.
Plašākus komentārus par negadījumu, kurā bija iesaistīta kravas mašīna un autobuss, policija pašlaik nesniedz, jo notiek procesuālās darbības.
Kādēļ tiesa lēmusi par labu vīrieša paturēšanai ieslodzījuma vietā, Valsts policija neatklāj. Zināms vien tas, ka vadītājs nebija apreibinošu vielu ietekmē.
Iespējams, tādā veidā tiek nodrošināts, ka šoferis nepazudīs, līdz tiks lemts par soda piemērošanu.
Savukārt SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", kam pieder avarējušais transportlīdzeklis, piektdien sniedza rakstisku atbildi uz "Degpunktā" uzdotajiem jautājumiem.
"Ņemot vērā, ka šobrīd notiek notikušā apstākļu izvērtēšana un izmeklēšana, nekādu detalizētu informāciju šobrīd sniegt nevaram. Uzņēmums ir apdrošinājis pasažieru civiltiesisko atbildību un, tiklīdz izmeklēšanas process būs beidzies, visi cietušie saņems kompensācijas. Autobusos ir izvietots informatīvais materiāls par drošības jostu lietošanas nepieciešamību," teikts SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" komentārā.
VP apstiprina, ka 1990. gadā dzimušais kravas automašīnas vadītājs ir Indijas pilsonis. Likumsargi arī informē, ka autobusa vadītājs ir dzimis 1973. gadā.
Sākotnējā informācija liecina, ka kāds 1990. gadā dzimis vīrietis vadīja "Volvo" markas kravas automašīnu sakabē ar piekabi, neievēroja ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasības un izraisīja sadursmi ar autobusu, kurš pārvietojās pa Liepājas šoseju virzienā no Rīgas uz Liepāju.
TV3 raidījums "Degpunktā" vēstīja, ka autobusa šoferis guvis nopietnus ievainojumus, tostarp vīrietim amputētas abas kājas. Autobusā atradās astoņi pasažieri, bet mediķi apskatīja piecus no tiem. Cietušie guvuši dažādas traumas, tostarp, politraumas, iegurņa, sejas kaulu, galvas pamatnes lūzumus, vēstīja raidījums.
Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.