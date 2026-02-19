Izsludināti nominanti grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2025"
Šogad 33. reizi norisinās Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas (LGA) organizētais grāmatu mākslas konkurss “Zelta ābele”, kurā Latvijas izdevēji pieteica 2024. un 2025. gadā izdotās skaistākās grāmatas. Šogad 35 izdevēji konkursam iesniedza 113 grāmatas. Grāmatas ir nominētas 8 kategorijās, pēc ilgāka laika atsevišķa kategorija ir arī mācību grāmatām.
Nominantus šajās kategorijās izraudzījās 5 ekspertu žūrija: Kristaps Epners (žūrijas komisijas priekšsēdētājs), Ingvilda Strautmane, Lolita Butāne, Dina Ābele, Agne Dautartaite-Krutule (Lietuva). Viņu uzdevums bija rūpīgi izvērtēt katra izdevuma dizaina koncepciju, atbilstību izdevuma saturam, maketu, papīra izvēli un poligrāfisko izpildījumu, atlasīt skaistākās grāmatas un lemt par uzvarētāju katrā kategorijā.
Konkursa apbalvošanas ceremonija notiks 19. martā “Klīversalā” (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā), kad tiks paziņoti uzvarētāji katrā kategorijā un pasniegta gada mākslinieka balva. Arī šogad kāds no jaunajiem dizaineriem saņems apbalvojumu “Stikla ābols”, ar kuru žūrija vēlas pievērst izdevēju uzmanību jauno un talantīgo grāmatu dizaineru radošajam veikumam. Tiks pasniegtas arī speciālbalvas.
Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā šogad tiek piešķirta apgāda “Neputns” līdzdibinātājai un ilggadējai galvenajai redaktorei, mākslas zinātniecei Laimai Slavai.
Grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele pamatā ir ideja par grāmatu kā daudzu nozaru speciālistu veidotu mākslas darbu, kas atklāj grāmatas satura un formas māksliniecisko veselumu. Grāmatas noformējums atspoguļo konkrētajam laikposmam raksturīgo māksliniecisko redzējumu, poligrāfijas un papīra ražotāju iespējas grāmatas satura pilnīgākai atklāsmei. Konkursa mērķis ir veicināt grāmatizdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un attīstīt lasītāju izpratni par grāmatu mākslu laikā, kad bieži vien grāmatas lietojam digitālās ierīcēs un vidēs. Tādēļ grāmatas individualitāte, materialitāte, kā arī saspēle ar tehnoloģiju dotajām iespējām mūsdienu kultūrā ir ļoti svarīga. Arī šogad konkursā iesniegtās grāmatas demonstrēja Latvijas tipogrāfiju augsto poligrāfisko izpildījumu un dizaineru neizsīkstošo radošumu, vienlaikus parūpējoties gan par grāmatas lasāmību un ērtumu lietotājam, gan pārdomātiem satura pasniegšanas risinājumiem.
Nominētās grāmatas februārī un martā būs apskatāmas Rīgas Centrālajā bibliotēkā un visa gada garumā apceļos arī citas bibliotēkas filiāles. Sakaņā ar pēdējos gados iedibināto tradīciju lasītāji ar tām varēs iepazīties arī kultūras centrā “Siguldas devons”, Ogres Centrālajā bibliotēkā un Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā. Tās būs apskatāmas un aptaustāmas arī Rīgas Grāmatu svētku laikā 20. un 21. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tāpat skaistu grāmatu lasītāji un cienītāji no 23. februāra līdz 15. martam varēs nobalsot par savu favorītu ikgadējā lasītāju balsojumā vietnē LSM.lv.
Nominētās grāmatas
Dzeja
• Ilmārs Šlāpins. Cilvēks bez noteikta dzīvesveida. Dizains – Klāvs Priedītis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Aminori
• Ausma Perons. Tā beidzot Tu. Dizains – Anna Priede, ilustrācijas – Katrīna Gaile, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Strāva
• Marija Luīze Meļķe. Gaudu dzejoļi. Dizains – Estere Betija Grāvere, ilustrācijas – Marija Luīze Meļķe, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns
• Anna Auziņa. Kāpostu zupa. Dizains – Armands Zelčs, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns
• Artis Ostups. Patiesība. Dizains – Anta Pence, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns
Proza
• Viljams Šekspīrs. Dāņu princis Hamlets. Dizains – Katrīna Vasiļevska, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Lapu Dizains
• Rolands Virks. Nekas man nepatīk. Dizains – Zigmunds Lapsa, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Mediji
• Elizabete Lukšo-Ražinska. Netīro matu diena. Dizains – Estere Betija Grāvere, fotogrāfijas – Elizabete Lukšo-Ražinska, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Biedrība “Ascendum”
• Juns Fose. Kaids nūteikti atīs. Dizains – Ilze Kalnbērziņa-Prā, tipogrāfija – Livonia Print, izdevējs – Valodu māja
• Kristīne Ilziņa. Soļu skaitīšana. Dizains – Gunta Plotka, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Apgāds Zvaigzne ABC
Grāmatas bērniem un jauniešiem
• Ivars Šteinbergs. Ams, ams, ams! Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Jurijs Tatarkins, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Liels un mazs
• Osvalds Zebris. Andris un Kalna Klapētājs. Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Elvīra Beķere, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Liels un mazs
• Čuči, čuči. Dizains – Ūna Laukmane, ilustrācijas – Ūna Laukmane, tipogrāfija – Livonia Print, izdevējs – Liels un mazs
• Luīze Pastore. Laimes govs. Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Evija Pintāne, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Liels un mazs
• Sergejs Timofejevs. Moka un Robers. Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Marta Folkmane, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Liels un mazs
• Juris Zvirgzdiņš, Inguna Ula Cepīte. Rasas dienasgrāmata. Dizains – Gundega Muzikante, ilustrācijas – Gundega Muzikante, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Pētergailis
• Agnese Vanaga. Kuš, bērniņ, klausies! Dizains – Līva Piterāne, ilustrācijas – Līva Piterāne, tipogrāfija – Livonia Print, izdevējs – Apgāds Zvaigzne ABC
Dokumentālie izdevumi
• Lauris Gundars. Piga kabatā. Vara Braslas laiks. Dizains – Katrīna Vasiļevska, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Dienas Grāmata
• Ieva Struka. Kafija un cigaretes. Astrīda. Dizains – Kristaps Kalns, fotogrāfijas – Kristaps Kalns u.c., tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Mediji
• Autoru kolektīvs. Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti. Dizains – Baiba Lazdiņa, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
• Autoru kolektīvs. (Ne)redzamās vēstures. Baltijas romi arhīvu fotogrāfijās. Dizains – Anete Krūmiņa, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
• Guna Bīriņa. Ansis Rūtentāls. Ceļojums. Dizains – Klāvs Priedītis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns
Zinātniskā literatūra
• Viesturs Zanders (sast.). Ansis Gulbis rakstos, vēstulēs un atmiņās. Dizains – Ilze Kalnbērziņa-Prā, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Jana Dreimane (sast.). Teodors Līventāls. Krišjānis Valdemārs latviešu bibliotēku nozarē. Dizains – Inese Hofmane, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Benita Laumane. Identitātes meklējumi: Nīcas, Otaņķu, Pērkones mājvārdi un uzvārdi. Dizains – Baiba Lazdiņa, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
• Beatrise Reidzāne. Meža putnu kāzas “Latvju dainās”. Dizains – Klāvs Priedītis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
• Eva Eglāja-Kristsone (sast.). Perspektīvas. Sievietes Latvijas kultūrā un sabiedrībā 1870–1940. Dizains – Una Grants, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Uzziņu literatūra
• Autoru kolektīvs. Treasures of Latvia. Dizains – Jānis Kozinda, Maija Rozenfelde (Kid Design), tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas eksportētāju asociācija “The Red Jackets”
• Autoru kolektīvs. Iekustināt ainavu telpu. Ainavu darbnīcas stāsti. Dizains – Una Grants, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Mediji
• Toms Ķencis, Pireta Lotmana (atb. red.). Tā pirmā grāmata. Nozīmīgākie izdevumi latviešu un igauņu valodā. 1525–1918. Dizains – Dārta Hofmane, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka
• Elmārs Zemovičs. Mūzikas instrumenti un to būvētāji Latvijā. Dizains – Mārtiņš Ratniks, fotogrāfijas – Jānis Porietis, Gunta Zemoviča, Ruta Kurpniece, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs
• Gundega Laiviņa (sast.), autoru kolektīvs. Homo Novus grāmata. Dizains – Monika Grūzīte, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns, Latvijas Jaunā teātra institūts
Mākslas izdevumi
• Autoru kolektīvs. Daži iztēles un matērijas satikšanās gadījumi. Andris Eglītis. Dizains – Una Grants, fotogrāfijas – Reinis Hofmanis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Arvinius + Orfeus Publishing
• Elīna Apsīte. Dzīvais cimds. Jette Užāne. Dizains – Overpriced Design (Jānis Klaučs, Dans Jirgensons, Aigars Mamis), fotogrāfijas – Alens Opoļskis, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Biedrība “Cimdu Ceļš”
• Ingrīda Pičukāne. Feminae Explorarum. Dizains – Ingrīda Pičukāne, Līga Spunde, ilustrācijas – Ingrīda Pičukāne, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Biedrība “Grafiskie stāsti” (Kuš!)
• Laima Slava. Boriss Bērziņš. Sarunas un zīmējumi. Dizains – Anta Pence, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns
• Santa Hirša. Oļegs Tillbergs. Dizains – Armands Zelčs, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Neputns
Mācību grāmatas
• Andris Začests. Abas krāsas vienā tonī. Glezniecības optiskās struktūras. Dizains – Baiba Lazdiņa, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds
• Baiba Brice. Vārdu paslēpes jeb Krokodils un omletes orķestris. Ritma un runas rotaļas bērnu izaugsmei un priekam. Dizains – Zane Ernštreite, ilustrācijas – Zane Ernštreite, tipogrāfija – Dardedze hologrāfija, izdevējs – Latviešu valodas aģentūra
• Ilze Kupča, Ilze Vītola. Glezna un skatītājs. Uzdevumi glezniecības iepazīšanai. Dizains – Artis Briedis, ilustrācijas – Rūta Briede, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS
• Daina Ēķe. Gribu būt arhitekts. Dizains – Adriāns Toms Kulpe, ilustrācijas – Daina Ēķe, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevējs – Apgāds Zvaigzne ABC