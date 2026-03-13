Kara izraisītais šoks: cenas paaugstinās ne tikai aviokompānijas
Sakarā ar situāciju naftas tirgū biļešu cenas var paaugstināt ne tikai aviokompānija "Finnair", kā tika ziņots iepriekš, bet arī prāmju pārvadātājs "Tallink Silja".
"Finnair" paziņoja izdevumam "Yle", ka biļetes uz reisiem varētu sadārdzināties. Iepriekš cenas paaugstināja citas aviokompānijas, piemēram, SAS.
"Finnair" komunikāciju direktore Pjēvita Tallkvista norādīja, ka uzņēmums uzmanīgi seko situācijai Tuvajos Austrumos. "Aviokompānijas izmanto dažādus veidus, kā pielāgot cenas. Mūsu sistēma ļoti ātri pielāgo cenas atbilstoši tirgus izmaiņām," teica Tallkvista.
Tomēr pašlaik vairāk nekā 80 procenti degvielas izdevumu pirmajā gada ceturksnī ir apdrošināti.
Prāmju pārvadātājs "Tallink Silja" paaugstināja cenas uz reisiem starp Helsinkiem un Tallinu par 1 eiro, pamatojot to ar situāciju Tuvajos Austrumos.
"Tallink Silja" ģenerāldirektors Mārguss Šulcs paziņoja, ka degviela veido aptuveni 13 procentus no izdevumiem pasažieru pārvadājumos. "Pašlaik mēs esam nolēmuši veikt biļešu cenu paaugstināšanu ļoti mēreni," atzīmēja Šulcs.
Tomēr, pēc viņa vārdiem, nākotnē uzņēmums varētu apsvērt grafika izmaiņas vai reižu biežuma samazināšanu.
Jau vēstīts, ka karadarbība Tuvajos Austrumos radījusi vēsturē lielāko satricinājumu naftas piegādēm pasaulē, ceturtdien paziņoja Starptautiskā Enerģētikas aģentūra.
IEA norāda, ka 13 dienas ilgušā kara izraisītais šoks pārspējis 20. gadsimta 70. gados piedzīvotos satricinājumus. Persijas līča valstu kopējais naftas ieguves apjoms samazinājies par vismaz desmit miljoniem barelu dienā, un šobrīd nav pazīmes par karadarbības mazināšanos, skaidro aģentūra.
IEA vēstī, ka pašreizējās naftas plūsmas apjoms cauri Hormuza šaurumam veido mazāk nekā 10% no pirmskrīzes līmeņa, un šīs plūsmas atjaunošana ir ārkārtīgi svarīga, lai ierobežotu šī kara ietekmi uz globālajiem tirgiem.
Reaģējot uz to, ka vairākas Persijas līča valstis samazina naftas ieguvi un gandrīz pilnībā apstājusies tankkuģu satiksme Hormuza šaurumā, naftas cenas pasaules tirgū kopš karadarbības sākuma 28. februārī pieaugušas par 40-50%.
Kāda augstu stāvoša Irānas militāro spēku amatpersona trešdien brīdināja, ka valsts varētu ilgstoši turpināt karadarbību, lai gan ASV prezidents Donalds Tramps apgalvoja, ka karš ar Irānu var "drīz" beigties.
Teherāna arī draudējusi, ka tik ilgi, kamēr turpinās ASV un Izraēlas uzbrukumi, no Persijas līča netiks eksportēts neviens litrs naftas, lai gan nozares dati liecina, ka pati Irāna turpina eksportēt naftu.
Tikmēr IEA trešdien paziņoja, ka tās dalībvalstis no rezervēm laidīs tirgū 400 miljonus barelu naftas, lai mazinātu Tuvo Austrumu kara ietekmi.
Naftas daudzums, ko IEA dalībvalstis plāno laist tirgū, krietni pārsniedz 182 miljonus barelu naftas, ko tās laida tirgū 2022. gadā, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.