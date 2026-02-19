Sirsnīgā gaisotnē nosvinēta Balvu pilsētas 98. dzimšanas diena
Ar radošām aktivitātēm, sirsnīgām tikšanās reizēm un izzinošām nodarbībām februārī aizvadīta Balvu pilsētas 98. dzimšanas diena.
Svētku nedēļa sākās 9. februārī, kad Balvu novada Bērnu un jauniešu centra darbinieki kopā ar Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgajiem devās ciemos uz pansionātu ''Balvi''. Kopīgā pēcpusdienā, pie tējas un gardiem našķiem, norisinājās sirsnīgas sarunas starp dažādu paaudžu pārstāvjiem, radot īpašu savstarpējās sapratnes un tuvības sajūtu.
Tikšanās laikā tapa arī īpašs mākslas darbs mūsu pilsētai – uz lielas audekla pamatnes (canvas) katrs dalībnieks veidoja savu unikālo sirdi Balviem. Šīs sirdis apvienojās vienotā un simboliskā gleznā ''Balviem 98'', kas iemieso mīlestību pret savu pilsētu un atgādina par mazajiem, bet nozīmīgajiem mirkļiem, kas paliek atmiņā. Šobrīd šis mākslas darbs rotā pansionāta telpas, priecējot tā iemītniekus un viesus.
Svētki turpinājās 12. februārī Balvu novada Bērnu un jauniešu centrā ar aktivitāti ''Misija – Balviem 98''. Turpinot jau skaistu tradīciju, jaunieši paši gatavoja svētku kūku. Šogad tā tapa no vienkāršām, bet gardām sastāvdaļām – grieķu jogurta, cepumiem un banāniem. Kūka ieguva simbolisku sirds formu, ko visi pasākuma dalībnieki vēlāk ar prieku nobaudīja. Līdztekus radošajai kulinārijas aktivitātei jaunieši asināja prātu izzinošā viktorīnā par Balvu pilsētas vēsturi. Tā deva iespēju paskatīties uz pilsētu no cita skatupunkta – iepazīt vēsturiskus fotouzņēmumus, atpazīt tajos redzamās vietas un salīdzināt, kā tās mainījušās laika gaitā. Viktorīnas laikā jaunieši nostiprināja zināšanas un uzzināja arī interesantus faktus, piemēram:
- vēja zvanos Balvos ir 324 stabules;
- luterāņu baznīcas zvans sver iespaidīgus 530 kilogramus;
- pēdējais vilciena reiss no Balvu (Kubulu) dzelzceļa stacijas notika 2001. gada 1. jūlijā.
Īpaša uzmanība tika pievērsta arī pilsētas dzimšanas dienas nozīmei – 11. februārim, jo tieši šajā datumā 1928. gadā Valsts prezidents Gustavs Zemgals izsludināja likumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Balviem. Balvu dzimšanas diena ir ne tikai vēsturisks datums, bet arī iespēja satikties, sadarboties un kopīgi radīt siltas emocijas, kas vieno paaudzes un stiprina piederību savai pilsētai.