Kimas Kardašjanas 12 gadu vecajai meitai pieci jauni pīrsingi sejā, bet mamma saka: "Tas dara viņu laimīgu"
Realitātes šova zvaigznes Kimas Kardašjanas un repera Kanjes Vesta vecākā meita Norta izraisījusi sabiedrības satraukumu ar savu aizraušanos ar pīrsingiem. Viņai sejā to ir pat pieci, neskaitot caurdurtas ausis.
12 gadus vecā Norta Vesta aktīvi strādā pie sava vārda mūzikas pasaulē, sekojot pretrunīgi vērtētā tēva Kanjes “Je” Vesta pēdās. Jaunākajā fotogrāfijā redzams, ka meitenei uz vaigiem, lūpas un deguna starpsienas izdurti vairāki simetriski pīrsingi, kas kļuvuši par daļu no viņas jaunā tēla.
Šīs caurdurtās rotas nav vienīgās, ar kurām Norta manīta pēdējo mēnešu laikā. Viņa redzēta arī ar pīrsingiem uz rokām un plaukstu locītavām, kas sociālajos tīklos izraisījis satraukumu. Daļa cilvēku pat nosaukuši Nortas slavenos vecākus par bezatbildīgiem, pieļaujot, ka 12 gadu vecs bērns jau tik bagātīgi caurdūris sev miesu.
Tomēr vēlāk atklājās, ka ne visi pīrsingi ir īsti. Daži sociālo tīklu lietotāji uzsvēra, ka lielākā daļa no tiem ir tikai uzlīmējami dekori, kas izskatās kā īstas caurdurtas rotas. Kāds komentētājs rakstīja: “Viņai ir tikai divi īsti pīrsingi, pārējie ir pielīmēti. Kā jūs to neredzat? Es negribētu būt slavenību bērns. Man ļoti patika būt vienkāršam bērnam.”
Savukārt Kima aizstāvēja savas audzināšanas metodes podkāstā “Call Her Daddy”. Viņa sacīja: “Tas viņu dara tik laimīgu. Es nekad neatņemtu viņai iespēju izpaust savu radošo stilu.”
Norta ne tikai izvēlējusies bagātīgu daudzumu pīrsingu, bet arī izcēlusies ar drosmīgu stila maiņu -– viņa atteikusies no saviem tumšajiem, spīdīgajiem matiem un nokrāsojusi tos koši gaišzilā krāsā.
Pagājušā gada beigās Norta mainīja arī savu zobu izskatu, pasūtot speciāli viņai izgatavotus zobu dekorus jeb “grillz” pie rotu meistara Džonija Denga. Savukārt tagad baltu zobu vietā viņai ir melni zobu dekori, ko radījusi māksliniece vārdā Sukii Baby.
Izskatās, ka šī ir daļa no Nortas plāna izveidot pašai savu modes un rotaslietu zīmolu. Jaunietes mamma, uzņēmēja un topošā juriste Kima Kardašjana, iesniegusi trīs preču zīmju pieteikumus līnijai ar nosaukumu “NOR11”.
Nosaukums, šķiet, veidots no vecākās meitas vārda pirmajiem trim burtiem un vecuma, kādā viņa izdomājusi šo ideju. Viens pieteikums attiecas uz apģērbu un aksesuāriem, tostarp apaviem, cepurēm, zeķēm un kleitām. Otrs – uz pulksteņiem un rotaslietām, tostarp rokassprādzēm, auskariem, gredzeniem un kaklarotām.
Trešais pieteikums iesniegts somām, makiem un kosmētikas maciņiem. Preču zīmes reģistrējusi kompānija “KimYe’s Kid Inc.”, kas dibināta Kalifornijā 2023. gada augustā. Lai gan zīmola nosaukums atsaucas uz abiem Nortas vecākiem, šķiet, ka Kanjes Vesta vārds dokumentos nav iekļauts. Kā vienīgā atbildīgā persona norādīta Kima, un reģistrētā juridiskā adrese pieder biznesa vadītājai Lū Teilorei.