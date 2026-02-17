"Gribētos, lai mūsu dzimtenē ir vairāk tādu vīriešu" - Meklē cilvēku, kurš Mangaļsalā izglāba rīdzinieku no drošas nāves
Bīstama pastaiga pie kuģa vraka Mangaļsalā gandrīz beidzās traģiski: vīrietis ielūza ledū tieši pie paša kuģa. Viņu izglāba nejaušs garāmgājējs — tagad cietušais meklē savu varoni.
Pēdējās dienās sociālos tīklus pārpludinājušas fotogrāfijas un video no Mangaļsalas — iedzīvotāji masveidā dodas pāri ledum, lai apskatītu kuģa "Lady Kathleen" vraku.
Taču pašvaldības policija brīdina: iziešana uz ledus šajā Baltijas jūras zonā ir aizliegta un var maksāt ne tikai sodu līdz 100 eiro, bet arī dzīvību.
Policijas teikto apstiprina reāls gadījums, par kuru sociālajos tīklos pastāstīja kāds rīdzinieks. Pēc viņa vārdiem, viņš devās pastaigā pa aizsalušo jūru uz kuģa betona vraku.
Šī vieta viņam raisīja patīkamas atmiņas — savulaik viņš tur meklējis kodu vietnei "igra.lv". Taču jau pie paša kuģa vīrietis pēkšņi ielūza ledū.
Dziļums tajā vietā ir pietiekams, lai cilvēks varētu pilnībā nogrimt zem ūdens. Vīrietis paspēja izplest rokas un neiegrimt pilnībā, pēc tam mēģināja izkļūt saviem spēkiem. Divi vai trīs mēģinājumi bija neveiksmīgi — ledus mala lūza zem viņa svara.
Tajā brīdī viņam palīgā steidzās nepazīstams vīrietis ar ragaviņām. Tieši ar viņa palīdzību cietušajam izdevās izkļūt ārā. Pēc izglābšanās laika gandrīz nebija — bija steidzami jāpamet ledus, lai izvairītos no apsaldējumiem.
Vīrieši paguva tikai iepazīties un uzņemt kopīgu fotoattēlu. Pateikties savam glābējam kā pienākas cietušais nepaspēja un tagad cer viņu atrast ar sociālo tīklu palīdzību.
"Jurģi, esmu pateicīgs, ka brīdī, kad man bija nepieciešama palīdzība, blakus bija drosmīgs un apņēmīgs cilvēks. Nodod savai meitai, ka viņai ir labs un drosmīgs tētis. Ja šī ziņa tevi ir sasniegusi, es gribētu izteikt pateicības vārdus personīgi. Gribētos, lai mūsu dzimtenē būtu vairāk tādu vīriešu," viņš rakstīja.