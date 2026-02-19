Saeima vērtēs priekšlikumu par pilsonības atņemšanu Mamikinam
Saeima ceturtdien nodeva vērtēšanai Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) lēmumprojektu par pilsonības atņemšanu bijušajam Eiropas Parlamenta (EP) deputātam no Latvijas Andrejam Mamikinam.
Deputāts Edvards Smiltēns (AS) debatēs vaicāja, vai, ņemot vērā faktu, ka pret Mamikinu sākts Kriminālprocess, vispār viņam var atņemt pilsonību un vai to vajag.
"Varbūt drīzāk mums ir jānosūta viena melna "Škoda" ar ļoti laipniem džentelmeņiem, kas dežūrē turpat uz Latvijas un Krievijas robežas, jāpagaida, kad viņam beigsies Latvijas pases derīguma termiņš, laipni jāsagaida viņš uz robežas, un jāpavada apmēram uz VEF rajonu," teica Smiltēns, norādot, ka "tad nebūtu iespējams dot brīvlaišanu šādiem konjuktūristiem" un viņš saņemtu sodu.
Vienlaikus politiķis atzina, ka LPV esot "uzlikuši latiņu", un viņš nākamajās Saeimas sēdēs sagaidot "piedāvājumus par nākamajiem cilvēkiem". "Man prieks, ka jūs šobrīd sāksiet revidēt, ar kuriem sadarboties, ar kuriem ne," teica Smiltēns.
Kā vēstīts, LPV lēmumprojektā norādīja, ka Mamikins, uzstājoties Krievijas televīzijas kanālā "Rossija 1", nesen ir publiski aicinājis Krieviju bombardēt Baltijas valstis un nogalināt to iedzīvotājus. Šāda rīcība, kā norāda LPV, ir vērtējama kā aicinājums sākt karu, kā arī atklāta kūdīšana uz smagiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.
"Mierīgo iedzīvotāju tīša nogalināšana bruņota konflikta kontekstā ir kvalificējama kā kara noziegums atbilstoši starptautiskajām humanitārajām tiesībām, tostarp, 1949. gada Ženēvas konvencijām un to Papildprotokoliem. Tāpat šāda rīcība ir pretrunā starptautisko tiesību pamatprincipiem par civiliedzīvotāju aizsardzību bruņotos konfliktos," pausts lēmumprojektā.
Lēmumprojektā norādīts, ka "Saeima, izprotot, ka jautājumā par pilsonības atņemšanu ir jāievēro ne vien Satversme, Pilsonības likums, bet arī Latvijas starptautiskās saistības un Eiropas Savienības tiesības, aicina Latvijas valdību izanalizēt visas tiesiskās iespējas, lai Mamikinam atņemtu Latvijas pilsonību".
"Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics teica, ka aicinājumā atņemt pilsonību Mamikinam saskata mēģinājumu novērst uzmanību no, viņaprāt, prokrievisku politiķu pievienošanās LPV.
Vienlaikus viņš norādīja, ka Mamikins esot pārkāpis Krimināllikumu, jo aicinājis uz Latvijas pilsoņu un suverenitātes iznīcināšanu, tādēļ viņš esot pelnījis tikt saukts pie atbildības. Jurēvics pauda pārliecību, ka Mamikina vieta esot cietumā.
Savukārt Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, vērtējot LPV lēmumprojektu, aģentūrai LETA atzina, ka "Saeimas lēmumprojekts, kas veltīts vienam noziedzniekam, dara viņam pārāk lielu godu, taču atbildīgajai Saeimas komisijai būtu pamats vērtēt šo ierosinājumu".
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauda uzskatu, ka Mamikinam nedrīkstētu būt Latvijas pilsonība. "Viņa rīcības ir vērstas pret Latvijas valsti un mūsu suverenitāti. Sagaidu, ka Tieslietu un Iekšlietu ministrijas izvērtēs šo jautājumu un piedāvās risinājumu," sacīja politiķis.
Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļa jūnija beigās izdevusi Eiropas apcietinājuma lēmumu pret Mamikinu, kurš apsūdzēts par agresorvalsts veikto kara noziegumu Ukrainā slavināšanu un attaisnošanu.
Prokuratūra 2024. gada jūnija otrajā pusē nolēma sākt kriminālvajāšanu pret uz Krieviju aizbēgušo Mamikinu.
Kriminālprocesu pret viņu Valsts drošības dienests (VDD) sāka 2023. gada 29. septembrī saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, izvērtējot Mamikina izteikumus vairāku Kremlim lojālu Krievijas televīzijas kanālu raidījumos, kā arī sociālās tīklošanās vietnēs.
Krievijas televīzijas kanāla "Rossija 1" 2023. gada 21. septembra raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" Mamikins pauda, ka Krievija "veic varenu, svētu darbu Ukrainā".
Krimināllikumā par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzētais bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.
Bijušais politiķis un prokremliskais aktīvists Mamikins aizbēga uz Krieviju un Kremļa propagandas medijiem paziņoja, ka tā darījis, lai viņa "dēliem nav jāpiedalās geju parādēs".
Saeimas 2022. gada aprīlī pieņemtie grozījumi Pilsonības likumā paredz Latvijas pilsonības atņemšanu personai, kura sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu valstīm vai personām, kuras ir veikušas darbības, tai skaitā genocīdu, noziegumu pret mieru, noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, vai arī ja persona pati ir piedalījusies šādu darbību veikšanā un Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā šī persona nekļūst par bezvalstnieku.
Kā liecina arhīvā pieejamā informācija, Mamikins dzimis 1976. gadā, Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu filoloģijā un vairākus gadus nostrādājis žurnālistikā.
2014. gadā viņš kandidēja EP vēlēšanās no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta un tika ievēlēts. Savukārt 2018. gadā Saeimas vēlēšanās viņš kandidēja jau no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet parlamentā neiekļuva.
2021. gadā Mamikins sāka darbu Valsts darba inspekcijā kā stratēģiskās komunikācijas vadītājs, tomēr pārbaudes laikā darbs tika uzteikts.