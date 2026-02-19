Ugunsgrēkos Mārupes un Alūksnes novados bojā gājuši divi cilvēki
Pagājušajā diennaktī Latvijā ugunsgrēkos gājuši bojā divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 9.49 saņemts izsaukums uz Mārupes novadu, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas pirmais stāvs un jumts 65 kvadrātmetru (m2) platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, kuri notikumā cieta, bet ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 14.19 ugunsgrēks likvidēts.
Savukārt plkst. 18.04 saņemts izsaukums uz Alūksnes novadu, kur divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega istaba un starpstāvu pārsegums starp pirmo un otro stāvu 25 m2 platībā. Degošajā dzīvoklī ugunsdzēsēji atrada cilvēku, kuru nogādāja līdz mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi.
Ar glābšanas masku palīdzību no degošās ēkas izglābti divi cilvēki, kuri nodoti mediķiem. Plkst. 22.26 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 13.05 saņemts izsaukums uz Turaidas ielu Liepājā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no vienas automašīnas izcēla cilvēku un nodeva mediķiem. Tika atvienotas automašīnu akumulatoru klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa.
Neilgi pēc pieciem saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Svētes pagastu, kur vienstāva dzīvojamai mājai dega jumts un bēniņi 40 m2 platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Plkst. 20.15 degšana likvidēta.
Savukārt plkst. 17.13 saņemts izsaukums uz Preiļu novada Upmalas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 140 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās divi cilvēki. Notikuma vietā strādāja 13 ugunsdzēsēji ar četrām autocisternām. Plkst. 1.36 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, vieglā automašīna, vadi, atkritumi, sodrēji dzīvojamo māju dūmvados.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 48 izsaukumus - deviņi uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.