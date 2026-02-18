Liepājniekus aicina izteikt viedokli par Jūrmalas parka ikoniskā koka nākotni
Jūrmalas parkā pie Miķeļa Valtera ielas nogāzusies vēsturiskā Kanādas papele, un Komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus līdz 2. martam nobalsot par turpmāko rīcību—no pilnīgas aizvākšanas līdz kritalu saglabāšanai bioloģiskās daudzveidības veicināšanai. Balsojuma rezultāti noteiks tālāko lēmumu.
Kanādas papele Jūrmalas parkā pie Miķeļa Valtera ielas. Koks ir pilnībā nogāzies un tā ciršanai nav nepieciešama Apstādījumu uzraudzības komisijas atļauja.
Komunālā pārvalde apsver vairākus rīcības variantus, ko darīt ar Kanādas papeli, kas atrodas Jūrmalas parkā, Miķeļa Valtera ielas malā, un šajā ziemā ir nolūzusi, tagad pilnībā guļ pie zemes. Lai pieņemtu izsvērtu lēmumu, talkā aicināti iedzīvotāji - Komunālā pārvalde lūdz piedalīties nelielā aptaujā un izteikt savu viedokli par labāko risinājumu.
Liepājnieki un pilsētas viesi iecienījuši un atceras Kanādas papeli parka malā netālu no bijušās Peldu iestādes. Ilgus gadus milzīgais koks, pa daļai atspiedies pret uzkalniņu, šķībs un aizlūzis pie saknēm turpināja zaļot, palikdams cilvēku sirdīs un dzīvesstāstos vairākās paaudzēs. Pie koka vienmēr spēlējušies bērni, fotografējušies parka apmeklētāji, norunāti randiņi, rīkotas pat mākslas performances.
Vēl pirms dažiem gadiem Komunālā pārvalde papeles vainagu sakopa, nozāģējot kaltušos, bojātos vai pārāk izpletušos zarus. Bija cerība, ka tādejādi izdosies spēcināt slīpā stumbra noturību un pagarināt koka mūžu.
Taču šajā ziemā kādā brīdī nesošais stumbrs pilnībā ir noslīdējis pie zemes un redzams, ka koks zaudējis augšanas spēju.
Tā kā papele guļ uz zemes, tās aizvākšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem speciāla atļauja nav nepieciešama, tomēr pirms darbu uzsākšanas Komunālā pārvalde vēlas uzklausīt liepājnieku viedokli par to, kā, viņuprāt, labāk rīkoties. Ir vairāki varianti.
Koku var nozāģēt un aizvākt, uzkalniņu, pie kura tas auga, sakopt un labiekārtot. Varbūt pat iestādīt vienu vai vairākus jaunus kokus.
Otrs variants - nozāģēt bīstamos, bojātos un nokaltušos zarus un cerēt, ka saknes, kas saglabājušās pie galvenā stumbra un ietiecas zemē, spēs apgādāt ar barības vielām atstātās auga daļas. Pēc šādas kopšanas uzkalniņā varētu sazaļot liels atvašu puduris, taču vājas cerības, ka no tām varētu izaugt jauns, spēcīgs, vesels koks.
Treškārt, ir iespēja rīkoties kā pirms dažiem gadiem tas notika pie koncertestrādes. Tur slimību skartā, pa pusei nokaltusī, bīstamā milzīgā Kanādas papele tika nozāģēta un, pēc Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikuma, stumbru daļas novietotas blakus celmam kā kritalas. Tāpat varētu darīt uzkalniņā pie M. Valtera ielas. Sazāģētā celma un stumbra atliekas sadalīšanās procesā būs mājvieta mikroorganismiem, sēnēm, kukaiņiem un citām sīkbūtnēm, tās savukārt par barības bāzi putniem un dzīvniekiem, veicinot parka bioloģisko daudzveidību.
Lai rastu piemērotāko risinājumu, iedzīvotāji divas nedēļas, no 16. februāra līdz 2. martam, aicināti balsot par vienu no iepriekš izklāstītajiem turpmākās rīcības variantiem, piemērotāko atzīmējot aptaujas anketā.
Komunālā pārvalde apkopos balsošanas rezultātus un tad lems par risinājumu.