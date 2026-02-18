Daugavpilī aktīvi turpinās sniega izvešana no ielām
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) informē, ka pilsētā aktīvi turpinās sniega izvešana no vietām, kur tā uzkrāšanās apgrūtina satiksmi un rada drošības riskus.
Darbos ir iesaistītas četras brigādes, kas strādā galvenokārt naktīs, lai iespējami mazāk traucētu ikdienas satiksmi. Viena brigāde nakts laikā spēj izvest 400–700 kubikmetru sniega.
Sniega izvešana notiek prioritārā secībā. Pašlaik pilsētas komunālie dienesti strādā brauktuvju krustojumos, kur sniega vaļņi traucē redzamībai, pie gājēju pārejām, sabiedriskā transporta kustības zonās, būtiskos ceļu sašaurinājuma posmos, autobusu iebraukšanas kabatās pie pieturām, kā arī citās vietās, kur sniega uzkrājumi rada drošības riskus vai būtiski apgrūtina satiksmi.
Pēdējās dienās sniegs izvests: Vidzemes ielā, Krišjāņa Valdemāra ielā, Malu ielā, Jātnieku ielā, Smilšu ielā, satiksmes pārbrauktuvē no Malu ielas līdz Smilšu ielai, kā arī Krišjāņa Valdemāra un Teātra ielas krustojumā.
Tuvākajā laikā, ņemot vērā faktisko apstākļu prioritātes, sniega izvešana turpināsies šādās pilsētas vietās:
- Vienības laukumā;
- Cietokšņa dārza apkārtnē (Komandanta ielā, 1. oficieru ielā, Hospitāļa ielā, 2. oficieru ielā);
- Alejas ielā (no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai);
- Sakņu ielā (no Stacijas ielas līdz Alejas ielai);
- Krišjāņa Valdemāra ielā (atlikušajos posmos);
- Jātnieku ielas zonās, kur sniegs traucē sabiedriskā transporta kustībai;
- Saules ielā (no Teātra ielas līdz Institūta ielai).
Pēc šo darbu pabeigšanas tiks noteikti nākamie objekti.
KSP aicina pilsētas iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret sniega izvešanas darbiem. Lai tie noritētu efektīvi, automašīnu vadītājiem jāievēro pagaidu ceļazīmes un jāizvairās no transportlīdzekļu novietošanas vietās, kur tas traucē tehnikas darbam.
Pagaidu ceļazīmes tiek uzstādītas 2–3 dienas iepriekš, lai šoferiem būtu pietiekami daudz laika pārvietot savus transportlīdzekļus. Iedzīvotājus aicina būt uzmanīgiem un laikus ievērot zīmju prasības.
Iedzīvotājus aicina ziņot, ja tiek pamanītas vietas ar kritiskiem sniega uzkrājumiem, zvanot uz tālruni 65476314, e-pastā – ksp@daugavpils.lv vai WhatsApp čatā, tālr. 27352262 (darba dienās).