Irāna un Krievija Omānas jūrā rīkos flotes manevrus
Irāna un Krievija ceturtdien Omānas jūrā rīkos flotes manevrus, vēsta Irānas mediji.
Pirmdien Revolūcijas gvarde, Irānas armijas atzars, arī sāka mācības stratēģiski svarīgajā Hormuza šaurumā.
"Irānas Islāma Republikas un Krievijas kopīgās jūras spēku mācības notiks rīt Omānas jūrā un Indijas okeāna ziemeļos," vēsta ziņu aģentūra ISNA, atsaucoties uz manevru pārstāvi sakariem ar presi kontradmirāli Hasanu Magsudlu.
"Mācību mērķis ir stiprināt jūras drošību un padziļināt abu valstu jūras spēku attiecības," sacīja pārstāvis. Cik ilgi manevri turpināsies, netiek atklāts.
Otrdien Ženēvā noslēdzās ASV un Irānas sarunas par Teherānas kodolprogrammu. Sarunās kā vidutājs darbojās Omāna. Irāna pēc sarunām pauda optimistisku noskaņojumu. Iepriekšējās ASV un Irānas sarunas izjuka pēc bezprecedenta Izraēlas trieciena Irānai 2025. gada jūnijā, kas izraisīja 12 dienu ilgu karu. Tajā uz īsu brīdi iesaistījās arī ASV.
ASV prezidents Donalds Tramps reģionā izvietojis ievērojamus jūras spēkus. Irānas amatpersonas vairākkārt draudējušas bloķēt Hormuza šaurumu, jo īpaši saspīlējuma periodos ar ASV, taču tas nekad nav ticis slēgts.
Hormuza šaurumā, kas ir svarīgs naftas un sašķidrinātās dabasgāzes pārvadājumu ceļš, jau agrāk izraisījušies incidenti, un tas atkal nonācis uzmanības centrā, jo ASV un Irānas sarunu laikā spiediens pastiprinājies.
Irāna otrdien paziņoja, ka tā uz dažām stundām daļēji slēgs šaurumu drošības apsvērumu dēļ laikā, kad šaurumā notiks mācības.