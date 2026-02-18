Japānas snovbordiste Mari Fukada kļūst par olimpisko čempioni
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempioni sloupstaila disciplīnā kļuva Japānas snovbordiste Mari Fukada.
Olimpisko spēļu debitante labāko rezultātu sasniedza trešajā braucienā, iegūstot 87,83 punktus, kas ļāva kļūt par olimpisko čempioni, aiz sevis atstājot pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs uzvarējušo Jaunzēlandes snovbordisti Zoju Sadovsku-Sinotu.
Sadovskai-Sinotai, kura pirms četriem gadiem izcīnīja pirmo zelta godalgu Jaunzēlandei ziemas olimpiskajās spēlēs, Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs labākais rezultāts sloupstailā bija 87,48 punkti, kas tika sasniegts trešajā braucienā un ļāva ieņemt otro vietu. Milānas un Kortīnas spēlēs viņa ieguva arī sudraba medaļu "Big Air" disciplīnā.
Savukārt bronzas medaļu ieguva jaunās čempiones tautiete Kokomo Murase, kura Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iepriekš izcīnīja zelta medaļu "Big Air" disciplīnā. Japānas snovbordistes labākais rezultāts sloupstailā bija pirmajā braucienā iegūtie 79,3 punkti.
Sākotnēji Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu finālsacensības sieviešu snovborda sloupstailā bija paredzētas otrdien, taču tika atceltas slikto laikapstākļu dēļ.
Otrajā vietā Pekinas olimpiskajās spēlēs ierindojās ASV sportiste Jūlija Marino, savukārt bronzas godalgu izcīnīja Austrālijas snovbordiste Tesa Koudija, kura Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs finālam nekvalificējās.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisinās līdz 22. februārim.