Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija saņem vērtīgus dāvinājumus skolas bibliotēkai. FOTO
Turpinot vēsturisko Kārļa Ulmaņa iedibināto “Draudzīgā aicinājuma” tradīciju, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija arī šogad ir saņēmusi nozīmīgus papildinājumus skolas bibliotēkas krājumam un informatīvajiem resursiem.
Literatūra un informatīvais atbalsts
Skolas saime izsaka vislielāko pateicību ziedotājiem, kuru ieguldījums palīdz nodrošināt skolēniem un pedagogiem piekļuvi aktuālai literatūrai un kvalitatīvai žurnālistikai:
- Andrai Vaļukai Pogai un Ainaram Pogam – par vērtīgajām grāmatu dāvinājām, kas papildinās skolas bibliotēkas fondu.
- Ģirtam Rūdam – par ikgadējo žurnāla “IR” abonementu, kas sniedz iespēju skolēniem padziļināti analizēt norises Latvijā un pasaulē.
Tradīcijas nozīme mūsdienās
“Draudzīgais aicinājums” ir viena no senākajām un skaistākajām Latvijas izglītības tradīcijām, kuras mērķis ir atcerēties savu bijušo skolu un palīdzēt tai augt. Grāmatu dāvinājumi un preses abonementi ir tiešs ieguldījums jauniešu lasītprasmē, kritiskajā domāšanā un redzesloka paplašināšanā.
Ģimnāzijas vadība un bibliotēka augstu vērtē šo atbalstu, kas stiprina skolas kopības sajūtu un veicina intelektuālo izaugsmi.
Pateicamies mūsu skolas draugiem par uzticību un dāsnumu. Šādi dāvinājumi ir ne tikai materiāla vērtība, bet arī iedvesma skolēniem novērtēt zināšanas un dalīšanās prieku.