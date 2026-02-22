Nereti slavenības pārsteidz ar drosmīgiem izgājieniem.
FOTO: “Kailās" kleitas atkal dominē uz sarkanā paklāja: 10 tērpi, kas pārrakstīja modes vēsturi (18+)
Tā saucamās “kailās” kleitas joprojām ir modē — īpaši sarkanā paklāja un vakartērpu pasaulē.
2026. gadā “kailās" kleitas ir kļuvušas manāmi izsmalcinātākas: biežāk tā ir nevis vienkārša caurspīdība, bet rūpīgi veidota ilūzija ar tīkliņu, mežģīnēm, ķermeņa tonī pieskaņotu oderi, izšuvumiem un kristāliem. Kleitu rezultāts ir kailuma efekts, kas izskatās drosmīgi, bet vienlaikus — dārgi un gaumīgi.
Šī gada pasākumos tieši “kailās" kleitas izpelnījušās īpašu uzmanību — paparaci objektīvos nonākušas gan modele Heidija Klūma, gan Heilija Bībere, gan dziedātāja Šapela Roana, un vēl virkne citu slavenību, kas apliecina: sarkanais paklājs atkal “spēlē” uz caurspīdīguma un optiskās ilūzijas robežas.
Lūk, 10 drosmīgākie iznācieni uz sarkanā paklāja gadu gaitā.