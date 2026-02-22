Valmieras novadā atsevišķām grupām pieejami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
Šodien 08:15
Jau informējām, ka 12. februārī Valmieras novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem ir nekustamais īpašums Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tika izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi.
Pašvaldība atgādina, ka atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Tie tiek piešķirti saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā”.
Iedzīvotājiem, kuriem radušies jautājumi par aprēķināto nodokli vai iespējām saņemt atvieglojumus, pašvaldība aicina sazināties ar Valmieras novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļu pa tālruni 64250909.