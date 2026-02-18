Valsts policija: autovadītāji joprojām mēdz apjukt, ieraugot operatīvo dienestu pavadītu kolonnu
Valsts policija aicina autovadītājus būt īpaši vērīgiem un ievērot pareizu rīcību situācijās, kad operatīvie dienesti pavada transportlīdzekļu kolonnu, jo policija ikdienā turpina novērot, ka situācijās, kad operatīvie dienesti pavada transportlīdzekļu kolonnu, daļa autovadītāju aizvien nerīkojas atbilstoši noteikumiem. Nereti satiksmes dalībnieku vidū vērojams apjukums, kas var traucēt operatīvo uzdevumu izpildi un radīt papildu riskus ceļu satiksmes drošībai.
Operatīvo dienestu kolonnu pavadīšana var būt saistīta ar drošības pasākumiem, ārvalstu delegāciju vai amatpersonu pārvietošanos, kā arī citiem sabiedriski nozīmīgiem notikumiem. Kolonnu parasti pavada viens vai vairāki operatīvie transportlīdzekļi ar ieslēgtām zilām un sarkanām bākugunīm un skaņas signāliem.
Autovadītājiem ir būtiski atcerēties, ka viņu pienākums ir dot ceļu operatīvajam transportlīdzeklim un kolonnai, kas tiek pavadīta. Svarīgākais, kas jāievēro autovadītājiem
• pamanot operatīvo transportu ar ieslēgtām zilām un sarkanām bākugunīm un skaņas signālu, savlaicīgi jāsamazina ātrums un jādod ceļš gan tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu vadītājiem, gan pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem, piebraucot tuvāk ceļa labajai malai un apstājoties;
• kustību drīkst atsākt tikai pēc tam, kad garām pabraucis pēdējais kolonnas transportlīdzeklis un operatīvais transports ar ieslēgtām zilām bākugunīm;
• noteikumi attiecas arī uz arī transportlīdzekļu vadītājiem, kas tuvojas krustojumam no cita virziena ceļiem – viņiem jāaptur transportlīdzeklis pirms šķērsojamās brauktuves;
• nedrīkst iekļauties kolonnā, to pārraut vai sekot tai ar mērķi ātrāk izkļūt cauri satiksmei;
• īpaši būtiski ir neveikt pēkšņus vai bīstamus manevrus. Jebkura nepārdomāta rīcība var radīt satiksmes negadījumu risku vai apdraudēt apkārtējos satiksmes dalībniekus.
Tāpat būtiski atcerēties par rīcību, ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, tad citiem ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš, kā arī, tuvojoties stāvošam operatīvajam transportlīdzeklim, kuram ir iedegta mirgojoša zila bākuguns, transportlīdzekļa vadītājam jābrauc ar tādu ātrumu, lai, ja nepieciešams, varētu nekavējoties apturēt transportlīdzekli.
Valsts policija atgādina, ka satiksmes dalībnieku savstarpēja cieņa un noteikumu ievērošana ir priekšnoteikums drošībai uz ceļa. Ikviena autovadītāja atbildīga rīcība palīdz nodrošināt, lai operatīvie dienesti varētu efektīvi pildīt savus pienākumus.
Tāpat Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā, kas ir 15 eiro apmērā.