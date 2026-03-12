Atmaskotas personas, kuras Krievijas specdienestu uzdevumā dedzinājušas Latvijas dzelzceļa objektus
Valsts drošības dienests (VDD) rosina prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret divām personām par Latvijas dzelzceļa infrastruktūras objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs.
VDD izmeklēšanā konstatējis vairākus ar dzelzceļa infrastruktūru saistītu objektu dedzināšanas gadījumus, kas veikti pērn augustā. Dedzināti tika dzelzceļa releju skapji un lokomotīve, nodarot būtiskus bojājumus.
Kriminālprocesus par svešas mantas tīšas bojāšanas un iznīcināšanas gadījumiem pērn augusta beigās sāka Valsts policija (VP). VDD, sniedzot Valsts policijai atbalstu, pērn septembra sākumā abas kaitnieciskās darbības veikušās personas aizturēja.
Izmeklēšanas laikā VDD ieguva pierādījumus, kas liecināja par noziedzīgo darbību saistību ar Krieviju, un oktobrī krimināllietu pārņēma no VP turpmākai izmeklēšanai savā lietvedībā.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka aizdomās turētās personas dzelzceļa objektu dedzināšanu filmējušas un videomateriālus nosūtījušas uzdevumu devējiem, kuri tos izmantojuši psiholoģiskajās operācijās, Latvijas teritorijā veiktās dedzināšanas attēlojot kā notikumus Ukrainā.
VDD uzskata, ka šī rīcība bija vērsta, lai radītu ilūziju par Krievijas militārajiem panākumiem, iebaidītu Ukrainu un tās sabiedrotos un sekmētu Ukrainas piekāpšanos Krievijas nelikumīgajām prasībām.
Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma 77.4 pantā un 185. panta otrajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus - palīdzību Krievijai pret Ukrainu vērstā darbībā un svešas mantas tīšu dedzināšanu.
Abām aizdomās turētajām personām patlaban kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.