Sabojājies Krievijas propagandas satelīts, un sankcijas liedz to salabot
Maskavas televīzijas kanāls "Russkij Mir", kas izveidots, lai pārraidītu valsts vēstījumus okupētajā Ukrainā, ir pārstājis darboties un nav risinājuma, lai to salabotu. Sankcijas neļauj tam nomāt ārvalstu satelītu jaudu — iespēju, ko joprojām var izmantot citi operatori.
Krievijas sakaru satelīts "Express-AT1" 4. martā nezināmu iemeslu dēļ sabojājās un to vairs nevar salabot, apstiprināja valstij piederošā Krievijas satelītkomunikāciju kompānija, vēsta "The Moscow Times".
Sabrukums apturēja apraidi trim galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp "Russkij Mir" — kanālam, kas īpaši izveidots Krievijas propagandas pārraidīšanai okupētajā Ukrainā. Aizvietojošais satelīts "Express-AT3" sasniegs orbītu tikai 2030. gadā.
Apturēšana atklāj strukturālu vājumu Krievijas propagandas infrastruktūrā: sankcijas ir likvidējušas drošības tīklu. Komerciālais operators "Tricolor" dažu dienu laikā sāka nomāt jaudu no ārvalstu satelīta "ABS-2A" un lūdza abonentiem pārskaņot savas antenas. "NTV-Plus" nodrošināja skartajiem klientiem pagaidu bezmaksas piekļuvi digitālajiem kanāliem.
"Russkij Mir" nebija ne vienas, ne otras iespējas. Kanāls, ko 2022. gadā uzbūvēja Putina Viskrievijas Tautas fronte kā kultūras okupācijas instrumentu, vienkārši vairs netiek raidīts.
Nozares analītiķi lēš, ka satelīta nobrukšana ietekmēja aptuveni 5 miljonus mājsaimniecību visā Krievijā, taču okupētajā Ukrainā darbības traucējumiem ir cita ietekme.
Krievijas propagandas infrastruktūra okupētajā Ukrainā
Krievija gadiem ilgi ir veidojusi mediju ekosistēmu, kas paredzēta Ukrainas apraides aizstāšanai ieņemtajos reģionos.
Vēl 2024. gada decembrī okupācijas varas iestādes uzsāka programmu, lai paplašinātu radio un TV signāla pārklājumu uz katru ieņemto apdzīvoto punktu.
Krievijas valdība 2025. gadā valsts medijiem un propagandai piešķīra rekordlielu summu – 1,4 miljardus dolāru, kas ir par 13% vairāk nekā iepriekšējā gadā, liecina "Euromaidan Press" dati.
Šīs sistēmas centrā atradās "Russkij Mir". Atšķirībā no komerciāliem operatoriem, kas apkalpoja maksājošus abonentus, tas bija politisks projekts: veidots, lai normalizētu Krievijas pārvaldību, izspiestu ukraiņu identitāti un padarītu okupāciju par pastāvīgu.
Vairākos okupētajos reģionos varas iestādes pastiprināja "Russkij Mir" darbības rādiusu, aizliedzot iedzīvotājiem izmantot satelītantenas, kas noregulētas uz Eiropas satelītiem. Signāls, ko iedzīvotāji varēja saņemt, bija signāls, ko Maskava izvēlējās sūtīt.
Tā kā "Express-AT1" vairs nedarbojas, RSCC ir uzsācis konkursu par aizvietotāja izbūvi. Daži klienti varētu atgūt pakalpojumus pēc tam, kad viņu iekārtas tiktu pārkonfigurētas uz citu orbitālo pozīciju, bet citiem varētu rasties pārtraukumi, kas ilgtu līdz pat mēnesim.
Telekomunikāciju nozares avots biznesa laikrakstam "Kommersant" pastāstīja, ka kļūmi varēja izraisīt jebkas, sākot no ārējas ietekmes līdz kiberuzbrukumam, ziņoja "The Moscow Times".
Krievijas propagandas neveiksmes kopš pilna mēroga iebrukuma
Satelīta atteikšanās ir jaunākais no daudziem citiem triecieniem Krievijas valsts mediju sasniedzamībai kopš 2022. gada februāra. ES dažu nedēļu laikā pēc pilna mēroga iebrukuma aizliedza "RT" un "Sputnik" visās 27 dalībvalstīs, pēc tam 2024. gada maijā paplašināja ierobežojumus "RIA Novosti", "Izvestija", "Rossijskaja Gazeta" un "Voice of Europe".
Līdz tā paša gada decembrim Brisele bija noteikusi savas pirmās sankcijas, kas īpaši vērstas pret Krievijas dezinformācijas operācijām un tās vadošajiem izlūkdienestu darbiniekiem.
Rietumu spiediens ir pakāpeniski slēdzis kanālus, ko Krievija izmanto savu naratīvu izplatīšanai ārzemēs. "Express-AT1" avārija parāda, ka okupētajā teritorijā infrastruktūra ir tikpat trausla un ka sankcijas, likvidējot komerciālo risinājumu, ir pārvērtušas tehnisku kļūmi par kaut ko tādu, ko nav viegli salabot.