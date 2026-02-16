Otrais aukstākais janvāris 39 gados: patērētājus aicina izvērtēt izdevīgāko tarifu
Gada sākumā valdošā aukstā laika dēļ pieaug enerģijas patēriņš un maksājumu rēķini par siltumu un elektrību. "Elektrum" aicina klientus nepieciešamības gadījumā sazināties ar uzņēmumu individuālu risinājumu meklēšanai, tajā skaitā - lai mainītu izvēlēto enerģijas produktu uz fiksētas cenas līgumu, kā arī – lai uzzinātu vērtīgus efektivitātes padomus.
2026. gada janvāris bijis otrs aukstākais 39 gadu laikā, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija –8,7 °C jeb 5,7 °C zem mēneša normas. Šis bija 15 aukstākais janvāris kopumā novērojumu vēsturē atšķirībā no 2025. gada janvāra, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +1,7 °C, kas ir 4,7 °C virs mēneša normas, un tas bija trešais siltākais janvāris novērojumu vēsturē.
Līdz ar to, iestājoties aukstākam laikam, būtiski pieaudzis siltuma patēriņš, kā arī elektroenerģijas patēriņš apsildes vajadzībām mājsaimniecībās, jo vairāk tiek izmantotas apkures iekārtas, papildu sildierīces un apgaismojums. Vidēji mājsaimniecībām patēriņš pieaudzis par 21% pret 2025. gada decembri (220 kWh) un par 29% pret 2025. gada janvāri (233 kWh) un sasniedz vidēji 283 kWh.
Līdz ar to daļai klientu šajā periodā ir palielinājušies arī elektroenerģijas rēķini. Vidēji mājsaimniecības rēķins pieaudzis par 33% pret 2025. gada decembri un par 38% pret 2025. gada janvāri.
Elektrum uzsver, ka sezonālas patēriņa svārstības aukstajos mēnešos ir ierasta parādība, tomēr uzņēmums apzinās, ka pieaugošie rēķini var radīt papildu slogu klientiem un aicina savlaicīgi sazināties, ja rodas grūtības ar rēķinu apmaksu vai nepieciešams atrast piemērotāko risinājumu.
Uzņēmums katru situāciju izvērtē individuāli un nepieciešamības gadījumā piedāvā dažādus risinājumus, kā arī atgādina, ka elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt, pievēršot uzmanību energoefektivitātei – izvēloties energoefektīvas ierīces, regulējot telpu temperatūru un pārdomāti lietojot elektroierīces.
Būtisks faktors šī gada janvārī pret iepriekšējo mēnesi ir elektroenerģijas biržas cenas pieaugums par 82%, tādējādi būtiski ietekmējot to klientu rēķinus, kas norēķinās pēc biržas cenām. Ņemot vērā situāciju tirgū, aicinām šos klientus izvērtēt iespēju izvēlēties kādu no Elektrum fiksētas cenas produktiem.
Klientiem ar fiksēto cenu līgumiem vienīgais rēķina palielinājuma faktors ir, paša klienta elektroenerģijas lielāks pateriņš. Savukārt klientiem, kas izvēlas pirkt elektrību pēc svārstīgās jeb biržas cenas, rekiņi pieauga vairāk, jo bija aukstie laikapstākļi Baltijā, kā arī augsts pieprasījums, bet zema elektroenerģijas izstrāde Somijā un citur Ziemeļvalstīs. Tāpēc aicinām ikvienu:
- izvērtēt vai tiešām vēlaties uzņemties biržas cenas risku! 90% Elektrum klientu izvēlas fiksētu cenu, tādējādi pasargājot sevi no svārstībām;
- izskatīt visas iespējas lietot elektroenerģiju efektīvi un netērēt lieki
- ja tomēr rodas grūtības ar laicīgu rēķinu apmaksu, aicinām -sazināties ar Elektrum – risinājuma izveidošanai.
Elektrum iesaka klientiem ielūkoties Elektrum Eneģijas centra sagatavotajos materiālos, kur katrs atbilstoši saviem paradumiem var atrast piemērotus energoefektivitātes padomus mājsaimniecībā. https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/