Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas 2025 pasniegšanas ceremonija
FOTO: noskaidroti 2025. gada izcilākie pasākumi Latvijā!
Svinīgā ceremonijā paziņoti Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas 2025 laureāti, godinot aizvadītā gada spilgtākos notikumus, koncertus, festivālus un radošākos nozares sasniegumus visā Latvijā.
Izcilības balvai šogad tika pieteikti vairāk nekā 50 pasākumi no visas Latvijas — gan lieli koncerti un festivāli, gan reģionāli notikumi, konferences, pilsētu svētki un dažādi radoši projekti, apliecinot, ka pasākumu nozare turpina attīstīties un pārsteigt skatītājus. Šī bija jau sestā Izcilības balvas pasniegšanas ceremonija.
Mūzikas un skatuves mākslas jomā par izcilāko koncertu atzīta Diždiena “Līgo. Ziedēšana”, ko rīkoja Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā Ģilde” sadarbībā ar biedrību “Jaundeju pieradinātāji”, savukārt festivālu kategorijā uzvaras laurus plūca viens no lielākajiem Latvijas vasaras notikumiem — festivāls “Summer Sound”, ko organizēja SIA “Summer Sound”.
Izcilākā notikuma novados titulu saņēma Himnas Goda diena Baumaņu Kārlim 190, ko rīkoja Limbažu novada Kultūras pārvalde un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, apliecinot, ka nozīmīgi kultūras notikumi spēcīgi dzīvo arī ārpus galvaspilsētas.
Par izcilāko tradīcijās un jaunradē balstīto kopienas pasākumu kļuva Rīgas pilsētas Jaunā 2026. gada sagaidīšanas svinības Vecrīgā, ko rīkoja Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, pulcējot tūkstošiem cilvēku kopīgai svētku atmosfērai pilsētas sirdī.
Savukārt kategorijā izcilākie pilsētas svētki uzvarēja Rīgas dzimšanas dienas svinības “Svini, Rīga!”, ko organizēja Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, apliecinot galvaspilsētas spēju radīt plaša mēroga svētku notikumus.
Drošības un profesionālās diskusijas jomā laureāta titulu kategorijā izcilākā konference ieguva Baltic Security Conference 2025, ko rīkoja Drošības profesionāļu asociācija, piesaistot nozares ekspertus un lēmumu pieņēmējus no dažādām valstīm.
Kategorijā izcilākais nestandarta pasākums uzvarēja radošais projekts “Gastronomiskā provokācija laikā un telpā”, ko īstenoja Skudras Metropole un Don’t Panic Design Solutions, piedāvājot neierastu un daudzslāņainu gastronomisku pieredzi.
Par izcilāko bērnu pasākumu atzīta Rimi Rīgas maratona Bērnu diena 2025, ko organizēja SIA “Nords Event Communications” (NECom) sadarbībā ar partneriem, ik gadu pulcējot tūkstošiem jauno skrējēju un viņu ģimenes.
Gaismas mākslas jomā par izcilāko gaismu notikumu atzīta gaismas taku triloģijas “Gaismas gadskārtas” pirmā daļa — “Viņsaule. Veļi”, ko radīja SIA “Untitled”, piedāvājot skatītājiem vizuāli un emocionāli iespaidīgu pieredzi.
Pasākumu un zīmolu sadarbības kategorijā par izcilāko zīmola aktivizācijas pasākumu atzītas STEAM zinātņu darbnīcas XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, ko īstenoja SponsorKing – “27Names” biedrs, veiksmīgi apvienojot izglītojošu saturu un pasākuma pieredzi.
Savukārt par izcilāko korporatīvo pasākumu kļuva “Ziemassvētku fabrika. Ārpus ierastā / Christmas Factory. Out of box”, ko rīkoja Skudras Metropole sadarbībā ar Don’t Panic Design Solutions un Making Magic, radot radošu un emocionāli piesātinātu svētku notikumu uzņēmuma darbiniekiem.
Par izcilāko atklāšanu vai ceremoniju šogad atzīts uzņēmuma SIA “Unique” rīkotais ExPorto atklāšanas pasākums – šovs uz ūdens, kas ar vizuāli iespaidīgu scenogrāfiju un neparastu norises vietu radīja īpašu pieredzi skatītājiem.
Pasākumu Izcilības balva ir īpaša ar to, ka uzvarētājus nosaka pati nozare — balsojumā piedalās pasākumu profesionāļi no visas Latvijas, tādējādi novēršot iespējamu žūrijas subjektivitāti. Šogad balsošanā piedalījās aptuveni 2000 nozares profesionāļu, kas reģistrēti Latvijas Pasākumu foruma datubāzē.
Par Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvu
Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balva ir neatkarīga, ikgadēja nozares balva, kas tiek pasniegta par iepriekšējā gada sasniegumiem, un balvas pasniegšanu organizē Latvijas Pasākumu forums. Izcilības balvas laureāti tiek noteikti kopš 2020. gada, un balva kļuvusi par nozīmīgu nozares kvalitātes un profesionālisma apliecinājumu Latvijā.