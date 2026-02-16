Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā stāsies Gatis Ģērmanis
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors turpmāk būs Gatis Ģērmanis, kurš iepriekš ir bijis SIA "Mailmaster" valdes priekšsēdētājs.
Viņa kandidatūru, noslēdzoties pašvaldības izsludinātajam konkursam uz izpilddirektora amata vietu, apstiprināšanai domē izvirzīja atlases komisija. Konkursā bija saņemti 15 pretendentu pieteikumi.
Ģērmanis ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī uzņēmumu un organizāciju vadītāja profesionālo kvalifikāciju. Ģērmanim ir vairāk nekā desmit gadu pieredze dažādos vadības amatos, veicot uzņēmumu operacionālās vadības, budžeta plānošanas un izpildes, kā arī investīciju piesaistes funkcijas. Viņš ir bijis arī VAS "Latvijas Pasts" meitasuzņēmuma "Mailmaster" valdes priekšsēdētājs.
Ģērmanis norāda, ka, sākot darbu izpilddirektora amatā, viņa vīzija ir mūsdienīgs un saimnieciski spēcīgs Jelgavas novads, kurā pašvaldības lēmumi un ikdienas darbs kalpo iedzīvotāju labklājībai.
"Būtisks novada attīstības priekšnoteikums ir efektīvs administrācijas darbs - lai lēmumu pieņemšana būtu operatīva, skaidra, mērķtiecīga un pašvaldības atbalsts un pakalpojumi būtu sasniedzami katram novada iedzīvotājam," norāda jaunā amatpersona.
Viņš uzskata, ka Jelgavas novadam jāattīstās līdzsvaroti, pašvaldības investīcijām sasniedzot ikvienu pagastu, lai veidotu kvalitatīvu vidi dzīvei un darbam visā teritorijā.
"Novada izaugsmes dzinējspēks ir aktīva uzņēmējdarbība, tādēļ pašvaldība būs uzticams partneris uzņēmējiem, kopīgi veicinot novada konkurētspēju un godājot tās vērtības, kas vieno," pārliecināts Ģērmanis.
Vairāk nekā pusgadu - no 2024. gada 5. augusta līdz 2025. gada martam - pārejošas darbnespējas dēļ iepriekšējā pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte neveica darba pienākumus.
Jelgavas novada deputātiem martā izdevās izpilddirektori atlaist no darba, jo Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkts nosaka, ka darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu ilgāk nekā sešus mēnešus un darbnespēja ir nepārtraukta.