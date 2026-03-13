Kerola Midltone iziešanai sabiedrībā aizņemas šo to no princeses Ketrīnas garderobes un papildina ar pasakaini dārgu rokassomu
Velsas princeses māte Kerola Midltone pievienojās karalienei Kamillai un Zārai Tindalai Čeltenhemas zirgu skriešanās sacīkšu Dāmu dienā, un viņai bija kāds ļoti pazīstams aksesuārs.
Lai gan viņa oficiāli nav karaliskā persona, Kerola Midltona pavadīja Čeltenhemas Dāmu dienas sacīkstes kopā ar karalieni Kamillu. Velsas princeses māte manīta arī smejamies kopā ar princeses Annas meitu Zāru Tindalu, kad abas plecu pie pleca gāja pa festivāla norises vietu. 71 gadu vecā prinča Džordža, princeses Šarlotes un prinča Luisa vecmāmiņa vēlāk vēroja sacīkstes no ložas kopā ar citiem karaliskajiem viesiem, kur bija arī karaļa māsa princese Anna.
Kerolai Midltonei meitas cepure un soma par 50 000 mārciņām
Kerola Midltone sacīkšu apmeklējumam bija izvēlējusies elegantu apģērbu - pelēki rūtotu mēteli, kam pieskaņojusi brūnus zamšādas zābakus. Koptēlu viņa noslēdza ar pievilcīgu tumši zilu filca platmali ar spalvām, ko darinājis zīmols “Hicks & Brown”.
Šķiet, ka Midltonu mamma šo aksesuāru aizņēmusies no savas meitas Ketrīnas, kuru tieši ar šādu cepuri bija redzēta dodamies uz Ziemassvētku dievkalpojumu Sandringemā 2020. gadā. Turklāt Kerola savu koptēlu bija papildinājusi ar ārkārtīgi retu melnu vintage “Hermes Birkin” somu, kuru izsolēs var pārdot pat par 50 000 sterliņu mārciņām (nepilni 58 000 eiro).
Ierodoties sacīkšu trasē ar helikopteru, karaliene Kamilla bija ģērbusies medus krāsas kašmira mētelī, ko darinājis modes nams “Anna Valentine”. Viņa to papildinājusi ar brūnu “Philip Treacy” cepuri ar spalvām un žokeju kluba piespraudi.
Zāra vēlāk pievienojās Kamillai grupas fotoattēlā un sarunā. "Redzēsimies augšā," karaliene sacīja, pirms devās uz karalisko ložu, kur uzturējās arī viņas dēls Toms Pārkers-Boulzs un meita Lora Lopesa ar vīru Hariju Lopesu.