Pagalmu labiekārtošanas programmai Jelgavā šogad piešķirti 300 000 eiro
Pagalmu labiekārtošanas programmai Jelgavas pašvaldība šogad piešķīrusi trīs reizes lielāku finansējumu nekā pērn - 300 000 eiro.
Šonedēļ Jelgavas dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pēc apstiprināšanas domē saistošie noteikumi mēneša laikā tiks saskaņoti ar Ekonomikas ministriju. Projektu iesniegšanas sākuma datumu plānots izsludināt marta beigās.
Saistošie noteikumi paredz ievērojami lielāku pašvaldības līdzfinansējumu. Pagalmu labiekārtošanas programmai pašvaldība šogad kopumā paredzējusi 300 000 eiro. Viena daudzdzīvokļu māja varēs saņemt līdz pat 100 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Ja projektu īstenos vairākas daudzdzīvokļu mājas kopā, maksimālais līdzfinansējuma apmērs tiks palielināts par 50 000 eiro par katru papildu iesaistīto daudzdzīvokļu māju.
Īpaši augsts līdzfinansējuma apmērs paredzēts slēgta tipa atkritumu novietņu izbūvei - līdz 90% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 20 000 eiro vienai daudzdzīvokļu mājai. Ietvju un brauktuvju sakārtošanai iespējams saņemt līdz 80% līdzfinansējumu, ja plānotā brauktuve nodrošina piekļuvi vairākām daudzdzīvokļu mājām vai kopīgai atkritumu novietnei. Savukārt citiem labiekārtošanas darbiem, piemēram, bērnu rotaļu laukumu izbūvei, apgaismojuma uzstādīšanai vai stāvvietu ierīkošanai, saglabāts 50% līdzfinansējums.
Palielināts arī pašvaldības līdzfinansējums dokumentācijas sagatavošanai - projektēšanas un būvuzraudzības izmaksu segšanai varēs saņemt līdz 3000 eiro katrai pozīcijai, nepārsniedzot 50% no izmaksām.
Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, daudzdzīvokļu mājai jāatbilst noteiktajiem kritērijiem - komercdarbības telpu platība nedrīkst pārsniegt 40% no daudzdzīvokļu mājas kopējās platības, un vienai personai, izņemot pašvaldību vai valsti, nevar piederēt vairāk nekā 40% dzīvokļu īpašumu attiecīgajā daudzdzīvokļu mājā.
Saistošie noteikumi paredz obligātu publisku cenu aptauju, lai nodrošinātu caurspīdīgu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izvēli. Pašvaldība neiesaistās piedāvājumu izvērtēšanā un uzvarētāja noteikšanā.
Gadījumos, kad plānotajiem labiekārtošanas darbiem nepieciešama būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, pārvaldnieks nodrošina attiecīgās dokumentācijas izstrādi Būvniecības informācijas sistēmā.