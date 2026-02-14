VDD: Krievijas "tautieši" interneta vidē izplata Latviju diskreditējošus un Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus
Krievijas "tautiešu" vides raksturojums Latvijā pērn saglabājies nemainīgs - sašķelta, dezorientēta un nespējīga sarīkot nozīmīgas aktivitātes Krievijas atbalstam, pagājušā gada darbības pārskatā norādījis Valsts drošības dienests (VDD).
"Tautiešu" vidi turpināja veidot gan pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dibinātās organizācijas, piemēram, biedrība "Latvijas Krievu kopiena" un tās satelītorganizācijas reģionos, gan individuālie aktīvisti.
"Tautiešu" vidē joprojām bija vērojamas gaidas pēc Krievijas panākumiem karā Ukrainā un iespēju rašanās atsākt kādreizējās aktivitātes. Vienlaikus "tautiešu" vides aktīvistu pārdomātās publiskās darbības liecināja, ka tie apzinās sekas, ko rada atbalsta sniegšana agresorvalstij, tostarp saistībā ar VDD iepriekšējos gados īstenoto preventīvo darbu. Līdz ar to publisku "tautiešu" pasākumu ielu vidē bija maz, un vairumā gadījumu tie nepārkāpa likuma robežas, teikts pārskatā.
Primāri "tautieši" aktīvi interneta vidē, izplatot Latviju diskreditējošus un Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus par "rusofobiju" un Latviju kā neizdevušos valsti. Tāpat šīs vides pārstāvji sagatavoja dažādas sūdzības un petīcijas, kuras nosūtīja starptautiskajām organizācijām un ārvalstu augstākajām amatpersonām, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību it kā Latvijā notiekošiem krievvalodīgo "tiesību pārkāpumiem". Šo aktivitāšu nolūks bija panākt starptautiskās sabiedrības spiedienu uz Latviju un iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā, kas pilnībā atbilda Krievijas interesēm.
Šāda veida sūdzības "tautieši" nosūtīja arī agresorvalstij, tostarp Vladimiram Putinam.
Latvijas reģionos Krievijas interesēm atbilstošas aktivitātes aizvadītajā gadā izvērsa vairākas biedrības "Latvijas Krievu kopiena" struktūrvienības. Visaktīvākā no tām pērn bija "Liepājas Krievu kopiena", par kuras vadītāju tika ievēlēta Jeļena Osipova. VDD vērtējumā biedrības paaugstinātā aktivitāte primāri bija saistīta ar Osipovas izrādīto iniciatīvu un mērķi vairot savu politisko kapacitāti.
Viņas aktivitātes atbalstīja gan "Latvijas Krievu savienības" līdzpriekšsēdētājs Jevgeņijs Osipovs, gan partijas dibinātāja un ilggadējā līdere Tatjana Ždanoka. Aktīva aizvadītajā gadā bija arī "Rēzeknes Krievu kopiena".
Savukārt vairāki iepriekšējos VDD darbības pārskatos minētie prokremliskie aktīvisti, piemēram, Vladimirs Lindermans, Tatjana Andrijeca, Aleksandrs Giļmans un Alla Berezovska, turpināja koordinēt aktivitātes saistībā ar pret tiem ierosinātajām krimināllietām. Šie aktīvisti turpināja publiskajā telpā izplatīt Krievijas interesēm pakārtotus vēstījumus, ka Latvijas valsts īstenojot politisku vēršanos pret krievvalodīgajiem aktīvistiem.