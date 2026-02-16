Jūrmalas pašvaldība aicina izteikt viedokli par grozījumiem saistošajos noteikumos pludmaļu un peldvietu izmantošanai
Jūrmalas pašvaldība nodod sabiedriskajai apspriešanai grozījumus saistošajos noteikumos par pludmaļu un peldvietu izmantošanu, lai digitalizētu un stingrāk uzraudzītu atļauju izsniegšanu transportlīdzekļu iebraukšanai pludmales teritorijā. Iedzīvotājus aicina iesniegt viedokļus līdz 2026. gada 26. februārim.
Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodots saistošo noteikumu projekts par grozījumiem Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē”. Viedokli aicināti izteikt līdz 2026. gada 26. februārim.
Grozījumu Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Jūrmalas valstspilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē” (turpmāk - Noteikumi) izdošanas mērķis ir pilnveidot Atļauju izsniegšanas kārtību un uzraudzību visā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvās pludmales teritorijā, vienlaikus nodrošinot Jūrmalas pašvaldības institūciju cilvēkresursu efektīvāku izmantošanu, optimizējot darba organizāciju un kontroles procesus.
Noteikumi paredz, ka Atļauja ir elektronisks ieraksts pašvaldības informācijas sistēmā, kas tiek izsniegta konkrētam transportlīdzeklim. Informāciju par Atļaujas apstiprināšanu vai noraidīšanu Centrālā administrācija nosūtīs uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Izmaiņas Atļauju izsniegšanas kārtībā ir nepieciešamas, lai novērstu iespēju Atļaujas saņēmējam nekontrolēti nodot Atļauju citu, nesaskaņotu transportlīdzekļu iebraukšanai pludmales teritorijā, tādējādi stiprinot uzraudzības efektivitāti un nodrošinot Noteikumu ievērošanu.
Aicinām jūrmalniekus būt aktīviem un sekot līdzi norisēm pašvaldībā, lai kopīgi varētu pilnvērtīgāk realizēt sabiedrības intereses!
2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likums, kas paredz iedzīvotājiem daudz plašākas iespējas iesaistīties pašvaldību darbā. Viena no būtiskākajām iespējām ir ikvienam interesentam izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem. Minimālais termiņš sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir divas nedēļas. Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā. Noteikumu projektus tālāk skatīs atbilstošajās domes nozaru komitejās un gala lēmumu pieņems Jūrmalas domes sēdē.