FOTO: līdz pat 100 eiro! Apskatām Valentīndienas pušķu cenas

Valentīndienā gribas iepriecināt savu otro pusīti vai tā pat vien tikai sevi ar skaistu ziedu pušķi. Jauns.lv pirms svētkiem un svētku laikā aplūkoja, kāda ir izvēle un cik dārgi tie maksā.
Izvēle ir liela. Mazi, vidēji un lieli pušķi skaisti izlikti un priecē aci. Sākot ar sārtām rozēm, kas daudziem asociējas ar šiem romantiskajiem svētkiem, līdz pat baltajām lilijām. No smaržas vien reibst galva. Vai tikpat galvu reibinošas ir arī cenas?
Saktas ziedu tirdziņš
Ja gribas uzdāvināt ziedus, kas vēl ilgu laiku priecēs īpašnieku, tad noteikti uzmanību piesaistīs ziedi podiņos. Muskares podiņā, kas atgādina seno laiku Grieķijas statuju, maksā 18 eiro, bet sarkanās rozes podiņā – 13 eiro, savukārt tumši rozā un gaiši rozā rozes palielākā podiņā maksā 16 eiro.
Turpinot ar rozēm, par vienu ziedu cenas svārstās no 2,60 līdz 6 eiro atkarībā no tā, kāda ir roze, savukārt lielu rožu pušķu ar dekoratīviem elementiem, piemēram, pāva spalvām, cena ir no 50 līdz 75 eiro.
Krizantēmas pa vienai maksā sākot no 2,50 eiro. Savukārt krizantēmu pušķis, ko ieskauj lodveida kraspēdijas, baltās plīvurpuķes, dzeltenās rozes un citi ziedi, maksā 65 eiro.
Kopumā dažādu puķu pušķu cena atkarībā no tā, kāda lieluma ir pats pušķis, ir sākot no 25 eiro, un dārgākais, ko redzējām, maksā 100 eiro.
Citviet
Izejot cauri Rīgas Centrāltirgum, ievērojām, ka rožu pušķu cena ir sākot no 25 eiro par mazākiem pušķiem, un, jo lielāks pušķis un sarežģītāka kompozīcija, jo dārgāk ir pušķis. Cena 75 un pat 90 eiro. Šeit iespējams iegādāties arī lielus konfekšu pušķus, kuriem virsū sēž dažādi lācīši — viens šāds pušķis maksā 50 eiro.
Savukārt “Rimi” veikala plauktos dominē visdažādākie tulpju pušķi. Viens 36 centimetrus garš pušķis (50 kāti) ar 35% atlaidi maksā 19,99 eiro. Mazāki tulpju pušķi maksā 6,99 eiro.
Pavasara noskaņu sniedzošs ziedu pušķis 40 cm (9 kāti) maksā 9,99 eiro.
Rožu pušķis 30 cm (13 kāti) maksā 11,99 eiro, 50 cm (9 kāti) — 3,99 eiro, bet 60 cm (5 kāti) — 12,99 eiro.
Varbūt otrai pusītei gribas uzdāvināt augu podiņā. Viena tāda auga cena ir sākot no 4,99 eiro.
Secinājumi
Lielas atšķirības pirmssvētku un svētku laika cenās neievērojām. Valentīndienas laikā, lai piesaistītu pircējus, veikalos dažiem pušķiem tika piemērota atlaide. Izvēle ir plaša, un viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no budžeta. Novēlam skaisti atzīmēt šos mīlestības un draudzības svētkus!