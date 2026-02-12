Siliņa paliek amatā: Saeima noraida kārtējo demisijas pieprasījumu
Vairums parlamentāriešu šodien noraidīja opozīcijas partiju rosināto neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV).
Pret Siliņas demisiju nobalsoja 48, par neuzticības izteikšanu nobalsoja 39 deputāti, bet pie frakcijām nepiederošā deputāte Skaidrīte Ābrama balsojumā atturējās.
Ņemot vērā, ka iepriekšējā Saeimas sēdē netika nodrošināts kvorums, parlamentāriešiem šodien nācās balsot atkārtoti par Siliņai pieteikto demisijas pieprasījumu.
Pagājušās nedēļas Saeimas sēdē pret Siliņas demisiju balsojumā nobalsoja 46 koalīcijas deputāti, bet pārsvarā opozīciju atbalstošā Ābrama balsojumā atturējās. Pārējie deputāti izvēlējās nebalsot.
Balsojumā netika nodrošināts kvorums, tāpēc Saeimas sēdē tika izsludināts pārtraukums.
Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem jeb deputātiem. Atbilstoši Satversmei un Saeimas kārtības rullim parlamenta sēdes var notikt tikai tad, ja tajās piedalās vismaz puse Saeimas locekļu, tas ir, 50 deputāti, kas ir minimālais deputātu skaits jeb kvorums.
Šoreiz Siliņas demisijas pieprasījumu bija iesniegusi partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Šis ir sestais demisijas pieprasījums premjerministrei.
Demisija tika prasīta saistībā ar "migrantu uzņemšanas prasību Latvijai", kuru atbildīgās amatpersonas, LPV ieskatā, nav novērsušas, ""Rail Baltica" projekta "politiskās uzraudzības faktisko izgāšanos", kā arī valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem, kurus LPV vērtē kā vājus.
Saeimas deputāts Gatis Liepiņš (JV) pirms balsojuma pauda novērojumu, ka priekšvēlēšanu gaisotnē esot arvien grūtāk atrast veidu, kā savam politiskajam spēkam pievērst uzmanību, tāpēc LPV izvēlējusies taktiku katru nedēļu iesniegt demisijas pieprasījumus.
"Tas ir kā mest makšķeres pludiņu dzeramā ūdens akā un cerēt, ka tur būs zivis. Nu nebūs tur zivis!" teica Liepiņš, norādot, ka LPV premjeres demisijas pieprasījums nesaturot nevienu patiesu apgalvojumu.
Ļoti aktīvi kārtējo demisijas pieprasījumu, lai kritzētu Siliņas darbu no Saeimas tribīnes, izmantoja deputāti no LPV. Deputāti Siliņai kārtējo reizi pārmeta nespēju risināt problemātiskus jautājumus, "kopainas neredzēšanu un atbildības nepieprasīšanu no padotajiem".
Jau ziņots, ka Siliņa iepriekš izturēja Nacionālās apvienības (NA) deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu. NA sagatavotais lēmumprojekts bija pamatots ar valsts finansējuma piešķiršanu sabiedriskā medija veidotam saturam krievu valodā.
Par neuzticības izteikšanu toreiz nobalsoja 18 Saeimas deputāti, bet 48 deputāti premjeres demisiju neatbalstīja. Balsojumā nepiedalījās 15 deputāti - no LPV un partijas "Stabilitātei".