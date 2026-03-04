Gundega Dūduma atklāj, kas viņu dara laimīgu: "Radīšana ir visa atslēga"
Ar savām iedvesmas lietām un vietām dalās gleznotāja un dizainere Gundega Dūduma.
Ziemas sapņu ceļojumi kalnos
Man ļoti patīk slēpot, un mani iecienītākie galamērķi ir Šveices kūrorti: Zermatt un St. Moritz. Šajās vietās ir īpaša un neatkārtojama kalnu burvība. Zermatt valdzina ar majestātisko Matterhorn virsotni – maģisku, varenu un cēlu. Skats uz šo kalnu rada sajūtu, ka esi nonācis dabas visgrandiozākajā galerijā. Pilsētiņā valda harmonisks miers, jo nav automašīnu, bet daba un miers ir klātesoši ik uz soļa. Slēpošanas trases ir plašas un daudzveidīgas, un Zermatt es īpaši iesaku tiem, kas bauda nesteidzīgu slēpošanu, jo tur ir ļoti daudz skaistu “zilās grūtības” trašu.
Savukārt St. Moritz ir izsmalcinātas elegances pasaule. Te jūtams īsts old money šarms ar augstākās klases servisu, pasaules līmeņa restorāniem un īpaši saulainu klimatu. Pilsētiņa ir kā neliels stila un kvalitātes epicentrs, kur katra detaļa ir rūpīgi un gaumīgi izkopta.
Man ļoti patīk Šveicē valdošais elegantais miers bez steigas. Abās vietās laiks rit harmoniski un vide ir kā no ziemas pasaku kartiņām. Arī slēpošanas kultūra ir tikpat godbijīga, cieņpilna un inteliģenta kā pati vide, kas padara sportisko ceļojumu patiesi baudpilnu.
Arī citos gadalaikos šie kūrorti ir lieliski, jo apkārtnē ir daudz brīnišķīgu kalnu pastaigu taku un panorāmu, kas ļauj izbaudīt Alpus visā to krāšņumā. Slēpošana un kalni man sniedz brīvības sajūtu, spēku un barību dvēselei.
Gada spilgtākais muzikālais piedzīvojums
Šovasar mana jaunākā meita mani uzaicināja uz AC/DC koncertu Tallinā. Viņa pati sakrāja naudu biļetēm un sagatavoja šo pārsteigumu, kas mani patiesi aizkustināja. Bija interesanti vērot, ka viņai patīk tieši tā pati mūzika, ko klausījos es pati viņas vecumā: AC/DC, Faith No More, Guns N’ Roses. Tā bija īpaša sajūta – piedzīvot šo koncertu kopā un saprast, ka mūs vieno ne tikai mammas un meitas saikne, bet arī mūzikas gaume. Īpaši pacentāmies arī ar fanu outfitiem, kas arī bija jautri un vienojoši.
Un, protams, pats koncerts – tas bija fenomenāli jaudīgs! Leģendārais ģitārists Anguss Jangs – tas pats, kurš nebeidzami lec pa skatuvi, – visas trīs stundas burtiski spridzināja enerģiju. Viņa vecumā tas ir kaut kas neticams. Es no tā tik ļoti iedvesmojos! Manuprāt, tas ir spilgts atgādinājums, ka no vecuma nevajag baidīties, jo dzīves enerģija vienmēr ir tur, kur ir sirds un spēja priecāties.
AI un mācīšanās būt radošam
Arvien vairāk fascinējos par AI bezrobežu pasauli un tās neaptveramajām iespējām. Tehnoloģijas attīstās pārsteidzošā ātrumā un sniedz pilnīgi jaunu skatījumu uz to, kā var attīstīt idejas. Esmu sākusi online kursos Oksfordā apgūt AI videogrāfa mākslu, un šis process mani ļoti aizrauj.
Iepriekš divus gadus studēju kvantu fiziku online, taču šobrīd mani ir pilnībā aizrāvis AI. Zinu, ka daudziem šī tēma šķiet biedējoša – smadzenes atrofēsies vai tehnoloģijas pārņems pasauli… Manas sajūtas ir pavisam citādas! Es izjūtu, ka AI paplašina manu iztēli, ļauj brīvāk eksperimentēt un piedāvā negaidītus risinājumus, kas bagātina ideju procesu.
Gleznas es neradīšu ar AI, tas ir mans roku darbs un dvēseles darbs. Toties audumu rakstu veidošanā AI man ir lielisks palīgs – ļauj ātri pārbaudīt idejas, kombinēt formas un radīt jaunas noskaņas. Process kļūst dinamiskāks un atklāsmēm bagātāks. Man patīk sajūta, ka līdzās ir uzticams partneris, kas vienmēr gatavs darboties, neatliek uz rītdienu un nerunā pretī.
Vispār uzskatu, ka radīšana ir visa atslēga. Man šķiet, ka ikvienam cilvēkam vajadzētu darīt kaut ko, kas ļauj izpaust savu iekšējo pasauli. Radīšanas process māca domāt plašāk, atbrīvo un iedod drosmi. Radošums ir brīvība.
Art kimono – KEYMONO
Mani kimono – KEYMONO radās, prātojot, ko vilkšu mugurā izstādē Dubaijā pirms gada. Gribējās tērpu, kas būtu daudzfunkcionāls, ērts un estētiski interesants. Tā dzima ideja par divpusēji nēsājamu kimono, kur katra puse ir pilnīgi atšķirīga, – līdz ar to tas ir divi tērpi vienā. Tāda skaista kārta, kura aizsargā, apskauj un mājīgi plīvo ap tevi.
Materiālus izvēlos tikai dabiskos – 100 % zīdu un zīda samtu. Tas piešķir tērpam plūsmu, vieglumu un šarmantu kvalitāti. Pielietojums ir plašs: kimono var vilkt ar baltu blūzi darbā, tas var būt vakarkleitas cienīgs tērps ar samta jostu, tas piestāv baseina malai un palmām, nesteidzīgām brokastīm lapenē laukos. Un pat pārgājieniem gar jūru – kopā ar kedām un šortiem.
Man ļoti patīk spēle ar audumiem. Patīk kombinēt dažādas faktūras, toņus un rakstus tā, lai galarezultāts būtu harmonisks un man vizuāli interesants. Šajās audumu kombinācijās nav jāmeklē loģika, tā ir mana sajūta par skaisto. Daļu kimono ražoju Latvijā, daļu – Itālijā, un man ir patiesi liels gandarījums par katru art kimono, kas nonāk pie savas īpašnieces. Arvien biežāk tos pasūta arī kungi, un tas man ir vēl viens attīstības virziens. Tas priecē un iedvesmo, jo KEYMONO ir ne tikai tērps, bet arī stāsts par individualitāti un to, kā apģērbs var izcelt cilvēka enerģiju un personību. Plus man pašai vairs nav jālauza galva, ko vilkt mugurā!
Skaistuma favorīti
Smaržas Prada Infusion D’amande ir mana šī brīža favorīte. Aromāts ir maigs, mandeļu krēmīgs un vienlaikus gaisīgs. Tajā ir pūderaina sievišķība un ļoti mierīga noskaņa. YSL bronzējošais pūderis sejai, kaklam un dekoltē piešķir skaistu iedeguma efektu un dabisku siltumu. Universāls, klasisks un ļoti skaisti saplūst ar ādu. Elizabeth Arden White Tea ķermeņa krēmu testēju žurnāla Pastaiga skaistuma ceļveža ietvaros, un tas ir kļuvis par manu absolūti mīļāko ķermeņa kopšanas produktu. Baltās tējas aromāts ir izcils, tīrs, ar spa noskaņu. Man vienmēr ir grūti atrast ķermeņa kopšanas līdzekli, kura smarža netraucē un nesacenšas ar parfīmu, bet šis ir ideāls. Tekstūra ir bagātīga, āda kļūst maiga un kopta.
Modes dārglietas
Abas šīs man ļoti mīļās lietas nopirku Sicīlijas lielākajā outletā. Tur ieraudzīju Gucci žaketi no īpašās Gucci x Ken Scott kolekcijas. Samta audums, spilgtās krāsas un ikoniskie ziedu raksti ir ļoti enerģizējoši. Dažkārt to uzvelku arī savā darbnīcā, kad strādāju pie jauniem kimono modeļiem. Tā iedod drosmi un enerģētiski palīdz noskaņoties darbam ar audumiem.
Šajā pašā outletā atradu arī savu lielo zaļo Prada tote somu. Manas somas vienmēr ir vai nu ļoti lielas, vai mazas, vidējais variants mani neuzrunā. Šī soma uzreiz piesaistīja ar krāsu, kas ir neierasta un nedaudz dīvaina, tomēr tieši tāpēc iepatikās.
Gan Gucci žakete, gan Prada soma man ir kā tādas mazas Sicīlijas modes dārglietas, kas stāsta savu stāstu, atgādina par skaisto ceļojumu un ienes manā garderobē daudz prieka un pacilātības sajūtu.
Krēsli no Andeles Mandeles
Vide un dizains man ir svarīgi jau no bērnības. Es regulāri pārbīdīju un pārkrāsoju mēbeles mājās, šuvu aizkarus no sīpolu maisiem un lietoju tepiķus kā galdautus. Mani vecāki par to bija patiesi “priecīgi”.
Radošo procesu vārdos aprakstīt ir grūti, tas ir impulss, kuram es nevaru pretoties. Šie divi krēsli pie manis nonāca nejauši. Platformas Andele Mandele iknedēļas apskatā ieraudzīju šos divus krēslus, suņu apgrauztus. Es sajutu tajos dvēseli, vēsturi un siltumu. Nolēmu tos atjaunot, skulpturāli izveidojot trūkstošās detaļas, un nokrāsoju. Kad biju atjaunojusi koka konstrukcijas, sapratu, ka tiem nepieciešams radīt kompanjonus – spilvenus, kuri omulīgi zvilnēs uz krēsliem. Viens no krēsliem aizceļoja un tagad ir slavena mēbeļu kolekcionāra kolekcijā Francijā.
Ceļojam gaumīgi
Mr and Mrs Smith ir ceļotāju pāra – Tamāras un Džeimsa Lohnu – radīta boutique viesnīcu platforma, kas apkopo īpašas vietas ar raksturu, dizainu un īpašu auru. Tā nav tikai viesnīcu rezervēšana, bet atlasīta pieredze ar stāstu. Ceļojot es vienmēr apskatos, ko konkrētajā valstī un pilsētā iesaka tieši viņi, jo viņu gaume un izvēles mani vēl nekad nav pievīlušas.