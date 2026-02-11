Moldovas vēstniece viesojas Smiltenes novadā, iepazīst “Smiltenes pienu”
Pagājušās nedēļas nogalē Smiltenes novada pašvaldībā un AS “Smiltenes piens” darba vizītē viesojās Moldovas Republikas vēstniece Latvijā Mihaela Mokanu.
Piektdien, 6. februārī, Smiltenes novada pašvaldībā un AS “Smiltenes piens” darba vizītē viesojās Moldovas Republikas vēstniece Latvijā Mihaela Mokanu (Mihaela Mocanu) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Vidzemes reģiona vadītāja Inese Džarcāne. Tikšanās laikā pašvaldība iepazīstināja ar Smiltenes novada pieeju uzņēmējdarbības vides attīstībai, starptautisko projektu īstenošanai un investīciju piesaistei.
Smiltenes novada pašvaldībā vēstnieci un LIAA Vidzemes reģiona vadītāju uzņēma pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju, izpilddirektors Andris Lapiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille un Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītāja Santa Sinka.
Pašvaldības vadība akcentēja aktīvo darbu ar uzņēmējiem – regulārus informatīvos jaunumus, seminārus, individuālas konsultācijas, tostarp lauksaimniekiem, kā arī konkursu “Gada balva uzņēmējdarbībā”. Uzsvērts arī konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”, kas dod iespēju piesaistīt jaunus uzņēmējus un jaunuzņēmumus. Tāpat prezentēts līdzdalības budžeta projektu konkurss, kas ļauj iedzīvotājiem tieši ietekmēt pašvaldības investīciju prioritātes.
Vēstniece pauda īpašu interesi par Smiltenes novada pieredzi ilgtspējīgas lauku attīstības jomā, uzsverot, ka uzņēmējdarbības attīstība, darba vietu radīšana, izglītība un dzīves kvalitāte ir cieši saistīti ar demokrātijas un reģionu ilgtspējas jautājumiem. Tāpat pārrunātas sadarbības iespējas starp Moldovas un Latvijas pašvaldībām.
Vizītes noslēgumā LIAA Vidzemes reģiona vadītāja I. Džarcāne uzsvēra, ka Smiltenes novads ir labs piemērs tam, kā pašvaldība var mērķtiecīgi un sistemātiski strādāt ar uzņēmējiem, veidojot uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi un aktīvi iesaistoties starptautiskās sadarbības projektos. Viņa norādīja, ka LIAA saredz potenciālu ciešākai sadarbībai starp Latvijas un Moldovas uzņēmumiem, īpaši eksporta, kopprojektu un inovāciju jomā, un ir gatava atbalstīt kontaktu veidošanu un pieredzes apmaiņu arī turpmāk.
Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja AS “Smiltenes piens”, kur uzņēmuma darbību, ražošanas attīstību un eksporta stratēģiju prezentēja komercdirektors Anrijs Vazdiķis. Sarunās īpaša uzmanība pievērsta produktu ar augstu pievienoto vērtību attīstībai, inovācijām piena pārstrādē, eksporta tirgiem un konkurētspējai starptautiskajos tirgos. Vēstniece interesējās par sadarbības iespējām starp Latvijas un Moldovas uzņēmumiem, kopuzņēmumu veidošanu, kā arī par Latvijas uzņēmumu potenciālu kā “vārtiem” uz Baltijas un Skandināvijas tirgiem.