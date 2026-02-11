Deputāti skatīs iedzīvotāju iniciatīvu pret "Gora" nodošanu privātam nomniekam
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šodien plkst. 12 skatīs sabiedrības iniciatīvu pret SIA "Austrumlatvijas koncertzāles" jeb Rēzeknes koncertzāles "Gors" nodošanu privātam nomniekam, liecina sēdes darba kārtība.
Šobrīd gan variants par koncertzāles nodošanu privātam nomniekam vairs netiekot izskatīts. Kultūras ministrija (KM) bija piedāvājusi Rēzeknes pašvaldībai valsts līdzdalību "Gora" pārvaldē, iemaksājot 75% no pamatkapitāla un iegūstot izšķirošo ietekmi, kā arī par Latgales vēstniecības "Gors" ēkas un tās aprīkojuma nodošanu valsts īpašumā, kam pašvaldība nepiekrita.
KM aģentūrai LETA pirmdien pavēstīja, ka pēc sarunām ar Rēzeknes pašvaldību un koalīcijas partneriem ministrija aicina virzīt likumprojektu par valsts iesaisti Latgales vēstniecības "Gors" pārvaldībā.
Ņemot vērā arī "Gora" nozīmi Latvijas kultūrpolitikā, nacionālās identitātes un drošības stiprināšanā, KM aicina virzīt likumprojektu par valsts iesaisti "Gors" pārvaldībā.
Uz komisijas sēdi aicināts iniciatīvas pārstāvis Jānis Gailums, kā arī pārstāvji no KM, Rēzeknes pašvaldības, "Gora", Valsts kultūrkapitāla fonda, Latgales plānošanas reģiona, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts prezidenta kancelejas un Latvijas Pašvaldību savienības.
Iniciatīvā, kuras autore ir Regita Zeiļa, norādīts, ka "Gors" jau vairāk nekā desmit gadus ir nozīmīgs kultūras centrs, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu ārpus galvaspilsētas, taču pašlaik pastāv risks, ka koncertzāli varētu nodot privātam nomniekam, kas apdraudētu tās publisko funkciju.
Iniciatīvas mērķis ir saglabāt "Goru" publiskā pārvaldībā, nodrošinot stabilu, pieejamu un kvalitatīvu kultūras telpu, kas veicina reģiona attīstību, kultūras daudzveidību un sabiedrības saliedētību.
Jau ziņots, ka Rēzeknes dome nav gatava atbalstīt KM piedāvājumu valsts iesaistei koncertzāles "Gors" pārvaldībā sadarbībā ar pašvaldību, liecina domes Finanšu un budžeta komitejas sēdes lēmums.
Domes komiteja pirmdien nolēma neatbalstīt KM izteikto priekšlikumu par valsts līdzdalību SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" pamatkapitālā, iegūstot 75% kapitāla daļu un izšķirošu ietekmi kapitālsabiedrības pārvaldībā.
Tāpat nolemts neatbalstīt KM priekšlikumu par pašvaldības nekustamā īpašuma - Latgales vēstniecības "Gors" ēkas Pils ielā 4, Rēzeknē - un tā aprīkojuma nodošanu valsts īpašumā.
Domes komiteja rosina KM izvērtēt iespēju īstenot valsts iesaisti "Austrumlatvijas koncertzāles" darbības nodrošināšanā, noslēdzot deleģēšanas līgumu kā sadarbības modeli, kas nodrošinātu ilgtspējīgu un sabalansētu iesaisti kultūrpolitikas mērķu sasniegšanā.
Tāpat nolemts aicināt citas Latgales reģiona pašvaldības izvērtēt iespēju iesaistīties profesionālās mākslas pieejamības, kultūrvides stiprināšanas un reģionālās identitātes attīstības sekmēšanā, noslēdzot deleģēšanas līgumu kā sadarbības modeli.
Pašvaldība uzskata, ka optimālākais risinājums ir sadarbības formas, kas balstītas uz deleģēšanu vai līdzdarbību, nevis pilnīgas īpašumtiesību vai kontroles nodošanas modeli. Deleģēšanas mehānisms nodrošina kā valsts interešu ievērošanu, tā vienlaikus saglabā arī pašvaldības iespējas turpināt pārvaldīt īpašumu un nodrošināt saturisko piedāvājumu vietējo kopienu kultūras vajadzībām, infrastruktūras lietojumu un finansiālo ilgtspēju.
Pašvaldības ieskatā šāda pieeja ļautu panākt stratēģisku līdzsvaru starp valsts un pašvaldību kompetencēm, ievērojot Pašvaldību likuma un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības, kā arī nodrošinot sabiedrības kultūras tiesības.
Komitejā izskatīja arī grozījumus ar kapitālsabiedrību noslēgtajā deleģēšanas līgumā, nosakot skaidrus uzdevumu izpildes kontroles un novērtēšanas rādītājus.
Dome savu nostāju paudīs domes sēdē 13. februārī, pieņemot gala lēmumu.
Kā aģentūru LETA informēja pašvaldībā, pirmdien Finanšu un budžeta komitejas sēdē netika izskatīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikums, jo pašvaldība to neesot oficiāli saņēmusi, tādēļ par to neesot bijis iespējams lemt.
Pašvaldība kategoriski iebilst pret komunikācijas modeli, kad būtiski priekšlikumi par Latgales reģionālās koncertzāles pārvaldību tiek publiski izziņoti medijos, nevis vispirms apspriesti ar tiešo un līdzvērtīgo partneri - Rēzeknes pašvaldību.
Kā vēstīts, Rēzeknes pašvaldība 6. februārī nosūtījusi KM, VARAM un Ekonomikas ministrijai (EM) vēstuli par 9. februārī plānoto Finanšu un budžeta komitejas sēdi, aicinot ministriju pārstāvjus tajā piedalīties, jo sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par KM ierosinājumu "Austrumlatvijas koncertzāle" pārvaldībā.
Valdība 2025. gada izskaņā nolēma pilnvarot KM sadarbībā ar VARAM un EM veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par nekustamā īpašuma Pils ielā 4, Rēzeknē, kur atrodas Latgales vēstniecība "Gors", pārvaldības risinājumiem un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā.
KM pagaidām neatklāj, cik valstij izmaksātu tās līdzdalība Latgales reģionālās koncertzāles "Gors" pārvaldībā. KM valdībā iesniedza informatīvo ziņojumu par iespējamiem risinājumiem koncertzāles "Gors" darbības stabilizēšanai. Ziņojumā piedāvāti divi varianti - saglabāt līdzšinējo pārvaldības modeli vai arī paredzēt valsts iesaisti koncertzāles pārvaldībā sadarbībā ar pašvaldību.
Ziņojumam noteikts ierobežotas pieejamības statuss, jo tas satur Rēzeknes pašvaldības veiktā audita datus par koncertzāles darbību, aģentūrai LETA skaidroja ministrijā. Vienlaikus Ministru kabineta protokollēmuma projekts liecina, ka valdība varētu atbalstīt otro risinājumu - līdz mēneša beigām turpināt sarunas par koncertzāles nodošanu valsts īpašumā un valsts līdzdalību kapitālsabiedrībā "Austrumlatvijas koncertzāle", nodrošinot valstij izšķirošu ietekmi, ja pašvaldība pieņēmusi nepieciešamos lēmumus.
Ja valdība atbalstīs šo scenāriju, Finanšu ministrijai būs jārod papildu finansējums tā īstenošanai. KM jau paudusi gatavību iemaksāt 75% no pamatkapitāla, lai valstij būtu izšķiroša ietekme kapitālsabiedrībā. Vienlaikus ministrijā pagaidām neatklāj iespējamās izmaksas, norādot, ka tās būs zināmas pēc valdības lēmuma.
Vienlaikus VARAM uzskata, ka valstij jāpārņem 51% Latgales reģionālās koncertzāles "Gors" īpašumtiesību, savukārt Rēzeknes pašvaldībai jāsaglabā 49% īpašumtiesību. Kā aģentūru LETA informēja ministrijā, tās izstrādātais modelis paredz, ka valsts iegūst 51% domājamo daļu no nekustamā īpašuma Latgales vēstniecības "Gors", kā arī 51% pašvaldības kapitālsabiedrības "Austrumlatvijas koncertzāle" kapitāla daļu.
Savukārt Rēzeknes pašvaldība saglabātu 49% gan no "Austrumlatvijas koncertzāles" daļām, gan no "Gora" nekustamā īpašuma, kas ļautu pašvaldībai arī turpmāk piedalīties nekustamā īpašuma un kapitālsabiedrības pārvaldībā.
Ministrijā norāda, ka izstrādātais modelis nodrošinātu valsts izšķirošu ietekmi kultūrpolitikas īstenošanā Latgales reģionā, vienlaikus saglabājot pašvaldības iesaisti pilsētas kultūras norišu organizēšanā un koncertzāles izmantošanā.
Pārvaldības modeļa maiņa, pēc ministrijas skaidrotā, nepieciešama saistībā ar Rēzeknes pašvaldības ierobežotajām finansiālajām un institucionālajām iespējām ilgtermiņā nodrošināt Latgales vēstniecības "Gors" stabilu un ilgtspējīgu darbību atbilstoši valsts kultūrpolitikas nostādnēm.
Ministrijā arī uzsver, ka attiecīgo pārvaldības izmaiņu īstenošanai Saeimai būs jāpieņem atsevišķs likums.