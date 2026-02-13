Rundāles pils muzejā atklās atjaunoto bibliotēkas ekspozīciju ar unikālu grāmatu kolekciju
15. februārī, Kurzemes-Zemgales hercoga Pētera dzimšanas dienā, Rundāles pils hercoga bibliotēkā tiks atklāta atjaunotā ekspozīcija, kuras centrālie apskates objekti būs grāmatas no kādreizējās hercoga Pētera privātās bibliotēkas. Ekspozīcija sniedz ieskatu Kurzemes-Zemgales hercogistes intelektuālajā vidē, lasīšanas tradīcijās un hercoga Pētera personībā.
Pagājušā gada nogalē Rundāles pils muzejs savā īpašumā ieguva vērienīgu un vēsturiski nozīmīgu grāmatu kolekciju – 17. līdz 19. gs. aristokrātu privātbibliotēku paraugu, kas sastāv no vairākiem tūkstošiem izdevumu. Kolekciju 17 gadu garumā (2004–2021) veidojis rīdzinieks, jurists un bibliofils Konstantīns Tihomirnijs, pētot vēsturisko bibliotēku katalogus un mērķtiecīgi komplektējot izdevumus par Baltijas, īpaši Kurzemes, vēsturi un Eiropas lasīšanas tradīcijām.
Muzeja iegūtajā grāmatu kolekcijā īpaša nozīme ir apmēram 100 grāmatām, kas saistītas ar Bīronu dzimtas vēsturi. Ekspozīcijas telpā, oriģinālajā ozolkoka skapī, goda vietā būs vairāk nekā 60 grāmatu no hercoga Pētera bibliotēkas. 18. gs. beigās daļa no tās tika aizvesta no Jelgavas pils un glabāta Zāganas pilī Silēzijā, bet vēlāk kā mantojums nonāca Kurzemes princešu Katrīnas Vilhelmīnes un Paulīnes īpašumā.
Bibliotēkas telpa atrodas pils centrālajā korpusā, hercoga parādes apartamentu austrumu galā. Telpa tika restaurēta 2014. gadā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. No sākotnējās bibliotēkas iekārtas bija saglabājies tikai viens grāmatu skapis, tādēļ, lai telpu rekonstruētu hercogu laikam atbilstošā izskatā, tika izgatavotas vairākas skapja kopijas.
Grāmatas, kas gadu desmitiem, pat gadsimtiem glabājušās kaislīgu bibliofilu kolekcijās, tagad kā izcils vēsturiskas privātbibliotēkas paraugs atradušas mājvietu Rundāles pils muzejā, papildinot pils pastāvīgo ekspozīciju.
Atjaunotās bibliotēkas atklāšanas dienā, 15. februārī, Baltajā zālē izskanēs baroka mūzikas koncerts "Pazīstamais un pārsteidzošais", kas ievadīs jaunu koncertciklu "Sarunas pilī ar mūziku". Koncertā skanēs izcilā komponista Antonio Vivaldi mazāk zināmie skaņdarbi, kas atklātībā nonāca vien 1926. gadā Turīnā.
Vivaldi mūzika koncertā skanēs neierastā instrumentu sastāvā - baroka vijole, divas kokles, bandeneons un akordeons, piedāvājot klausītājiem negaidītu un radošu skatījumu uz baroka laikmeta mūziku.
Koncerta apmeklētājiem būs iespēja apskatīt atjaunoto bibliotēkas ekspozīciju.