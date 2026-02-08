Mūžībā devusies māksliniece Dina Dubiņa
Mūžībā devusies nozīmīga Latvijas metālmāksliniece Dina Dubiņa, informē Latvijas Mākslinieku savienība (LMS).
Dubiņa savā daiļradē paplašinājusi mākslas veida definētās izteiksmes robežas, rotu kompozīcijas iekļāvusi tekstila elementus, pusdārgakmeņus, dzintaru (rotu komplekts “Pārdomas par viduslaiku tēmu”, 1982-1983). Māksliniece radījusi savu daiļrades autortehniku – karstās emaljas tehniku, ko izmantojusi asimentriskas formas rotu veidošanā, kā piemēram piespraudēs (“Spārni”, 1987), un emaljas glezniecībā. Nozīmīga bija autores pievēršanās emaljas glezniecībai, kur atšķirīgos formātos un stilistiskajās līnijās profesionāli sintezēja laikmetīgo un acumirklīgo. Māksliniece emaljas gleznās risinājusi animālijas žanra (“Kaķis Frederiks”, 21.gs.), ainavas (“Saulriets”, 2009) un asociatīvās tēlainības motīvus (“Ceļš”, 2019).
Dina Dubiņa no 1962.gada mācījusies Rīgas 6.vidusskolā, astoto klasi beigusi 1970.gadā. Mācības turpinājusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļā (RLMV, tag. MIKC NMV Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Produktu izstrādājumu dizaina programma).
Dina Dubiņa 1974.gadā beigusi RLMV Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļu ar diplomdarbu “Rotas lietas” (metāla un porcelāna materiālos), viņai līdzās RLMV Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļu absolvēja Māris Auniņš ar diplomdarbu “Balvas - kausi”.
Dina Dubiņa pēc RLMV beigšanas no 1974.-1975. gadam strādājusi bij. sporta namā “Aurora”.
RLMV mācību programmā 20.gs. 70. gados tika apgūti modernisma estētikas un skandināvu dizaina pamati. Dina Dubiņa zināšanas papildinājusi un nostiprinājusi studiju laikā Igaunijā, kā arī iepazinusi laikmetīgās mākslas praksi – veidot rotas, plaketes, kā patstāvīgus vizuālas mākslas objektus, paplašinot "lietišķības" jēdziena nozīmi. Māksliniece radījusi darbus, kas atbilst autores raksturam un radošai pārliecībai, akcentējot materiāla pretestību tā apstrādes mirklī.
Dina Dubiņa no 1975. līdz 1980. gadam studējusi Igaunijas Mākslas institūta Metāla mākslinieciskās apstrādes nodaļā (ERKA, tag. Igaunijas Mākslas akadēmijas Rotu un metālkalšanas programma). 1980. gadā absolvējusi ERKA Rotu un metālkalšanas mākslas nodaļu ar diplomdarbu ”Rotas ar pusdārgakmeņiem”, vadītāja Leili Kuldkepa. Līdzās Dinai Dubiņai ERKA Metāla mākslas nodaļu absolvējis Māris Auniņš ar diplomdarbu ““Sporta balvas” XXII vasaras olimpiskajām spēlēm Maskavā” u.c. Dina Dubiņa jau studiju laikā, 1976.gadā tika uzņemta LMS Jauno Mākslinieku apvienībā ar ERKA rektora, tēlnieka Jana Varesa izsniegto izziņu.
Māksliniecei tika piešķirts Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās.
Dina Dubiņa pēc ERKA absolvēšanas turpinājusi piedalīties izstādēs: Republikas Lietišķi-dekoratīvās mākslas izstāde LPSR - 40 (1980, bij. Jūrmalas izstāžu zāle), Starptautiskā bižutērijas izstāde “Jabloņeca - 80” (1980, tag. Čehija), 13. Republikas jauno mākslinieku lietišķās mākslas izstādes (1980, AMM), 1.Baltijas republiku jauno mākslinieku Lietišķi dekoratīvās mākslas izstāde (1980, arhitektūras piemineklis Pēterbaznīca, tag. Rīgas Sv. Pētera baznīca), 14. republikas jauno mākslinieku darbu izstāde (1981, izstāžu zālē “Latvija”, LMMIAD, LNMM), Lietišķās mākslas darbu “Mazās formas” izstāde (1981, AMM), 3. Republikas miniatūrtekstiliju izstāde (1981, bij. LPSR Vēstures muzejs, tag. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs), Republikas Lietišķi dekoratīvās mākslas izstāde “LMS 10.kongresam” (1982, AMM), Vissavienības jauno mākslinieku darbu izstāde “Zemes jaunība” (1982, Maskava, Krievija), Republikas “Mākslas dienu” Lietišķās mākslas izstāde “Mūsu mājas” (1982, AMM), Starptautiskā bižutērijas izstāde “Jabloņeca - 83” (1983, tag. Čehija, diploms), “Metāls Mākslā” (1985, AMM Velvju zāle, piedalījušies Juris Gagainis, Juris Leitāns, Marta Krasta,. Juris Sakne, Lendriks Agadžanjans (1944-2009), LPSR Mākslas fonda Izstāžu daļas katalogs), “Latvijas metālmāksla” (1997, bij. Dekoratīvi-lietišķās mākslas muzejs, LMMA, tag. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, DMDM, LNMM), “Somija. Latvija. Metāls” (1999, DMDM), Siguldas novada mākslinieku izstāde (1999, Turaidas muzejrezervāts) u.c.
Dina Dubiņa ir rīkojusi personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Dinas Dubiņas un Māra Auniņa personālizstāde” (1982, bij. Republikāniskais Zinību nams), “Dina Dubiņa. Emalja un rotas” (1992, Turaidas muzejrezervāts), “Dina Dubiņa. Emaljas miniatūru izstāde” (1997, 1998, 2000, Turaidas muzejrezervāts), “Dinas Dubiņas personālizstāde. Uguns gleznas” (1996, galerija “Daugava”), “Dina Dubiņa. Uguns gleznas III” (2000, galerija “Rīgas galerija”), “Dinas Dubiņas personālizstāde. Karstas pārdomas par sievieti un Vecrīgu” (2001, galerija “Putti”), “Dina Dubiņa. Septiņu dienu septiņi eņģeļi” (2003, galerija “Rīgas Galerija”), “Dina Dubiņa. Ārpus” (2018, Siguldas novada Kultūras centrs “Siguldas devons”), “Dinas Dubiņas personālizstāde. Prieks” (2019, Siguldas novada Kultūras centrs “Siguldas devons”), “Dinas Dubiņas personālizstāde. Ceļš” (2020, Turaidas muzejrezervāts), “Dinas Dubiņas izstāde. Gaismas pusē” (2022, galerija “Bazar’t”), “Dinas Dubiņas emaljas gleznu izstāde” (2023, Valmieras Integrētā bibliotēka), “Dina Dubiņa. Eņģeļu gaisma” (2023/2024, Siguldas Jaunās pils salons), “Dinas Dubiņas darbu izstāde. Amulets” (2024, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs), “Dinas Dubiņas personālizstāde. Emaljas gleznas un rotas. Carpe diem” (2024, Turaidas muzejrezervāts), “Dinas Dubiņas izstāde. Emaljas māksla. Latvija” (2024/2025, galerija “Langas”, Kauņa, Lietuva), “Dinas Dubiņas jubilejas izstāde. Gaismas tornis” (2025, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis) u.c.
Dina Dubiņa 1996.gada piedalījusies Siguldas un Štūres (Vācija) pilsētu pašvaldību mākslinieku rezidenču apmaiņas projektā, kas rezultējās ar mākslinieces personālizstādi Vācijā.
Dina Dubiņa bijusi LMS biedre kopš 1982. gada un tikusi uzņemta ar metālmākslinieku Vilmas Zariņas, Jura Gagaiņa-Kagaiņa (1944-2017), Gundara Pekeļa (1949-1994) rekomendācijām, LMS Metālmākslineku sekcijas priekšsēdētāja Jura Gagaiņa-Kagaiņa parakstītu ieteikumu, LMS valdes priekšsēdētājas, gleznotājas Džemmas Skulmes (1925-2019) parakstītu lēmumu. Lēmumu pamatoja pozitīvs LMS valdes balsojums 48/2. PSRS Mākslinieku savienība LMS valdes lēmumu apstiprināja 1983.gadā ar vecākās instruktores L.Kozlovas parakstu.
Māksliniece bijusi ievēlēta kā LMS Revīzijas komisijas vadītāja (2002). Piedalījusies LMS muzeja veidošanā, darbojusies muzeja tēlniecības krājuma inventarizācijas komisijā (2004).
Mākslinieces Dinas Dubiņas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (DMDM), kā arī citos Latvijas, Krievijas un Vācijas muzejos un privātkolekcijās.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību mākslinieces Dinas Dubiņas tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.