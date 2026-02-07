Jelgavas Starptaustiskā ledus skuptūru festivāla laureāti
Sestdien, 7. februārī, Jelgavā tika noskaidroti 27. Starptautiskā Ledus skulptūru konkursa laureāti.
FOTO: Jelgavas Starptautiskajā ledus skuptūru festivālā kronēti uzvarētāji
Sestdien, 7. februārī, Jelgavā tika noskaidroti 27. Starptautiskā Ledus skulptūru konkursa laureāti. Pirmo vietu komandu kategorijā izcīnīja Mongolijas pārstāvji, kamēr individuālajās sacensībās triumfēja lietuviešu meistars.
Visas nedēļas garumā Pasta salā tapa elpu aizraujoši ledus mākslas darbi par tēmu “Ilūzijas spēks”, kurus veidoja 20 tēlnieki no 12 valstīm. Mākslinieki gan komandās, gan individuāli radīja skulptūras, kas tagad priecē apmeklētājus un liek iejusties īstā ilūziju pasaulē. Festivāla žūrija, kurā darbojās pieredzējuši eksperti, rūpīgi izvērtēja katru darbu un noteica uzvarētājus divās kategorijās.
Komandu skulptūru kategorijā:
-
vieta: “Paša uzspiesta atbrīvošanās” / “Self-imposed liberation” – Altankhuu Khishigdalai (Mongolija) un Enkhbat Damdin (Mongolija)
-
vieta: “Portreta ilūzija” / “Illusion of a portrait” – Inna Tkachivska (Ukraina) un Ihor Tkachivskyi (Ukraina)
-
vieta: “Līniju mirāža” / “Mirage of lines” – Andres Rattasepp (Igaunija) un Raigo Kannike (Igaunija)
Individuālo skulptūru kategorijā:
- vieta: „Viens solis”/”One step” Tautvilas Povilionis (Lietuva)
- vieta: “Ilūzijas svars”/“The weight of illusion” Evangelos Stafylidis (Vācija)
- vieta: “Maya” I Made Sutama (Indonēzija)
Žūrijas simpātiju balva:
- “Eksperiments” / “Face of illusion” – Zīle Ozoliņa-Šneidere (Latvija)
“Ritms” / “Rhythm” – Ihor Tkachivskyi (Ukraina)
“Garlaicība” / “Boredom” – Altankhuu Khishigdalai (Mongolija)
Apmeklētāji aicināti aplūkot Jelgavas 27. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla skulptūras visu nedēļas nogali - 7. un 8. februārī. Pasākuma laikā tiek piedāvāta arī kultūras programmu visai ģimenei - apmeklētājus gaidīs aktivitātes bērniem, zinātnes šovi, skulptūru veidošanas dueļi, iluzionistu priekšnesumi, silent disko, bezmaksas “viesmīlības zona” un koncerti.
Sestdien uz skatuves kāps “Vintāža” un grupa “Instrumenti”, savukārt svētdien uzstāsies ansamblis “Tandēms trijatā”, Normunds Rutulis kopā ar Slaveno Rīgas orķestri, bet festivālu noslēgs enerģiskā etnomūzikas grupa “Tautumeitas”. Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Paradīzes” kasēs un tiešsaistē.