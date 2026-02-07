Brīdina autovadītājus: daudzviet valstī autoceļi ir apledojuši un sniegoti
Šorīt ap plkst. 6:30 daudzviet valstī autoceļi ir apledojuši un sniegoti. Ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 84 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai;
- Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) (A4) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei;
- Jelgavas šoseja (A8) posmā no Dalbes līdz Meitenei;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Mazblīdenei;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži – Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valstī, izņemot Rīgas, Limbažu, Valmieras un Balvu apkārtnes.
Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.